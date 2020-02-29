Шерин призвал США извиниться перед РФ за требование «немедленно посадить» самолеты в Сирии

Москва, 29 февраля. США следует извиниться перед Россией за заявление своего постпреда при ООН Келли Крафт, потребовавшей от Москвы «немедленно посадить» свои самолеты в Сирии. Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по обороне Александр Шерин.

Ранее Крафт призвала Россию «немедленно посадить боевые самолеты» в Сирийской Арабской Республике. Кроме того, она заявила, что правительственным войскам Сирии следует отойти на линии разграничения огня, проведенные в 2019 году.

Александр Шерин, комментируя слова американского представителя, подчеркнул, что Россия должна продолжать свои действия по намеченному плану. Депутат отметил, что Москве, по его мнению, нужно сделать соответствующие заявления и сказать американцам, что Россия не нуждается в их указаниях.

«Они перепутали страну, с которой они могут говорить таким тоном, должны извиниться за подобные выражения и впредь не допускать подобных требований в отношении страны, которая абсолютно самостоятельно и независимо ведет свою внешнюю и внутреннюю политику», — сказал Александр Шерин в комментарии НСН.

Он добавил, что в заявлениях постпреда США при ООН не видит «особой смелости». По его мнению, природа США такова, что их слова и действия — разные вещи.

Напомним, обстановка в сирийской провинции Идлиб в последнее время существенно обострилась. Террористы увеличили боевую активность в регионе, и правительственные войска САР были вынуждены возобновить военную операцию против боевиков.

27 февраля стало известно о гибели турецких военнослужащих в Идлибе. Как сообщило Минобороны РФ, турецкие военные, попавшие под обстрел, находились в рядах наступавших террористов. Этим событиям предшествовала переброска Турцией своих военных и техники в Идлиб, чтобы помешать Дамаску восстановить контроль над регионом.

Политолог Евгений Сатановский, комментируя ситуацию в Сирии, отметил, что в гибели военнослужащих Анкара может винить только себя, поскольку дезинформировала российский Центр по примирению враждующих сторон и не сообщила точные координаты своих подразделений.