Заблудившиеся пенсионеры провели сутки в лесу под Красноярском

Красноярск, 29 февраля. В Железногорске пожилая супружеская пара потерялась в лесу и была вынуждена провести там целую ночь. Супруги передвигались на автомобиле и сбились с пути. Об этом сообщил источник в правоохранительных органах.

С заявлением о пропаже родителей в правоохранительные органы обратился сын пожилой пары. Он сообщил, что они уже сутки не выходят на связь. Правоохранители составили ориентировку и определили возможный маршрут движения супругов. Для поисков задействовали несколько полицейских нарядов.

Оказалось, что пенсионеры решили съездить на прогулку из Красноярска в сторону Железногорска. На одном из перекрестков они сбились с пути и застряли в снегу около Кантатского ущелья. Достать автомобиль из сугроба они не смогли. Пара пыталась вызвать помощь по телефону, но связь в районе отсутствовала. Они приняли решение добраться пешком до ближайшего поселка.

Преодолев четыре километра, пара решила возвращаться обратно к автомобилю, потому что приближалась ночь, а лес оказался непроходимым. Они заночевали в авто, а утром направились в ту сторону, откуда ехали до места происшествия.

В 20 километрах от застрявшего в снегу автомобиля уставших и замерзших супругов обнаружили сотрудники мобильного взвода.