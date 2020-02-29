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12:08 29 Февраля 2020

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Россия за неделю. ФАН-ТВ

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Прощание с Язовым

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Россия за неделю. ФАН-ТВ

«Настоящий генерал», «человек-кремень». Такими словами на этой неделе вспоминали Дмитрия Язова, последнего маршала Советского Союза. Он ушел из жизни 25 февраля после тяжелой и продолжительной болезни. Дмитрию Тимофеевичу было 95 лет. Похоронили Язова на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. В последний путь его провожали родственники, коллеги и друзья. Рассказывать о военных заслугах Язова можно долго. Он принимал участие в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике. Во время Карибского кризиса служил на Кубе. В 1987 году его назначили министром обороны СССР. После Дмитрий Тимофеевич стал членом Государственного комитета по чрезвычайному положению. И это лишь малая часть его профессиональной жизни. Президент России Владимир Путин отметил.
«Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа <…> Светлая память о Дмитрии Тимофеевиче Язове навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Владимир Путин, президент России.

Закрытие сахарных заводов

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Предпринимателей, которые производят сахар, ждет несладкая жизнь. Некоторые российские заводы оказались под угрозой закрытия. Это предприятия, мощности которых превышают 150 тысяч тонн. Об этом заявил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Дело в том, что сахарный бизнес после 2016 года стал убыточным. Тогда заводы начали производить больше сладкого продукта и товар распродать не удалось. Из-за излишек цены на него упали. Для покупателей это, конечно плюс, а, вот бизнесменам потребовалось искать другие рынки сбыта. Один из вариантов — выйти на международный уровень, но и там продавать сахар оказалось не так выгодно. Теперь для нескольких предприятий сельскохозяйственный сезон с августа 2020 по июль 2021 может стать последним. Например, для заводов в Башкортостане, Татарстане, Тульской области и Краснодарском крае. По словам Андрея Бодина, если ситуация на рынке не изменится, то сладкой жизни могут лишиться и другие российские заводы.

Нападение школьников

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Вторую неделю подряд ФСБ сообщает ужасающие новости. Подростки готовят нападения на учебные учреждения. На этот раз атаку планировали ученики саратовской школы. Молодые люди 14 и 15 лет строили планы в заброшенном бомбоубежище — именно там их обнаружили силовики. При себе у школьников был обрез охотничьего ружья, зажигательные смеси и планы атаки. Расписали все подробно и даже отметили в календаре примерное время нападения — май 2020-го. А в Ульяновске подростку удалось воплотить свой замысел в жизнь. Перед уроком математики 15-летний школьник накинулся с ножом на учительницу. Он пырнул 59-летнюю женщину в живот. Педагога сразу прооперировали, пациентку уже перевели из реанимации в отделение хирургии. Медики следят за ее здоровьем. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого. Зачем молодой человек напал на учителя — ответить на этот вопрос он не смог.

«Остров мечты»

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Сегодня, 29 февраля в Москве открывается «Остров мечты». Это первый в стране и крупнейший в Европе тематический парк развлечений. На площади 300 тысяч квадратных метров девять тематических зон и около 30 аттракционов. Попав туда, взрослые и дети познакомятся сразу с несколькими городами мира. Для этого даже не нужно покупать билет на самолет. Любой желающий может свободно прогуляться по улочкам Беверли-Хиллз, Рима, Лондона или Барселоны. Сделать фото в кадиллаке короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, послушать оперу и сразиться со злодеями плечом к плечу с Черепашками-ниндзя. Не зря этот парк уже называют российским Диснейлендом. Еще до открытия «Остров мечты» посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Также первыми в волшебный парк попали дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, воспитанники детских домов и подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Кстати, в ближайшее время посетителей «Острова мечты» ждет много сюрпризов. До конца года здесь планируется открыть концертный зал и кинотеатр. А также здесь появится набережная и детская яхтенная школа.

Шарапова завершила карьеру

Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Россия за неделю. ФАН-ТВ

И к новостям спорта. Российская теннисистка Мария Шарапова объявила о завершении своей карьеры. Как призналась девушка, которую объявляли первой ракеткой мира, она устала бороться с травмами и хочет больше проводить времени с семьей. На теннисный корт Шарапова вышла еще в юности, а известность получила в 17-летнем возрасте после победы на турнире Большого шлема — Уимблдоне. Несомненно, на большом корте российская спортсменка сделала яркую карьеру. На ее счету 39 побед в турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA), девушка — пятикратная победительница турниров Большого шлема. А составе сборной нашей страны Шарапова завоевала серебро на Олимпийских играх в Лондоне.