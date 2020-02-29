Теннисистка Мария Шарапова завершила карьеру. Россия за неделю. ФАН-ТВ

Прощание с Язовым «Настоящий генерал», «человек-кремень». Такими словами на этой неделе вспоминали Дмитрия Язова, последнего маршала Советского Союза. Он ушел из жизни 25 февраля после тяжелой и продолжительной болезни. Дмитрию Тимофеевичу было 95 лет. Похоронили Язова на военном мемориальном кладбище в подмосковных Мытищах. В последний путь его провожали родственники, коллеги и друзья. Рассказывать о военных заслугах Язова можно долго. Он принимал участие в обороне Ленинграда, в наступательных операциях советских войск в Прибалтике. Во время Карибского кризиса служил на Кубе. В 1987 году его назначили министром обороны СССР. После Дмитрий Тимофеевич стал членом Государственного комитета по чрезвычайному положению. И это лишь малая часть его профессиональной жизни. Президент России Владимир Путин отметил. «Дмитрий Тимофеевич Язов был выдающимся военачальником, ярким представителем легендарного поколения победителей, добровольцем, фронтовиком. Человеком исключительного мужества и силы духа <…> Светлая память о Дмитрии Тимофеевиче Язове навсегда сохранится в наших сердцах», — сказал Владимир Путин, президент России.

Закрытие сахарных заводов Предпринимателей, которые производят сахар, ждет несладкая жизнь. Некоторые российские заводы оказались под угрозой закрытия. Это предприятия, мощности которых превышают 150 тысяч тонн. Об этом заявил председатель правления Союзроссахара Андрей Бодин. Дело в том, что сахарный бизнес после 2016 года стал убыточным. Тогда заводы начали производить больше сладкого продукта и товар распродать не удалось. Из-за излишек цены на него упали. Для покупателей это, конечно плюс, а, вот бизнесменам потребовалось искать другие рынки сбыта. Один из вариантов — выйти на международный уровень, но и там продавать сахар оказалось не так выгодно. Теперь для нескольких предприятий сельскохозяйственный сезон с августа 2020 по июль 2021 может стать последним. Например, для заводов в Башкортостане, Татарстане, Тульской области и Краснодарском крае. По словам Андрея Бодина, если ситуация на рынке не изменится, то сладкой жизни могут лишиться и другие российские заводы.

Нападение школьников Вторую неделю подряд ФСБ сообщает ужасающие новости. Подростки готовят нападения на учебные учреждения. На этот раз атаку планировали ученики саратовской школы. Молодые люди 14 и 15 лет строили планы в заброшенном бомбоубежище — именно там их обнаружили силовики. При себе у школьников был обрез охотничьего ружья, зажигательные смеси и планы атаки. Расписали все подробно и даже отметили в календаре примерное время нападения — май 2020-го. А в Ульяновске подростку удалось воплотить свой замысел в жизнь. Перед уроком математики 15-летний школьник накинулся с ножом на учительницу. Он пырнул 59-летнюю женщину в живот. Педагога сразу прооперировали, пациентку уже перевели из реанимации в отделение хирургии. Медики следят за ее здоровьем. Следователи возбудили уголовное дело и задержали подозреваемого. Зачем молодой человек напал на учителя — ответить на этот вопрос он не смог.

«Остров мечты» Сегодня, 29 февраля в Москве открывается «Остров мечты». Это первый в стране и крупнейший в Европе тематический парк развлечений. На площади 300 тысяч квадратных метров девять тематических зон и около 30 аттракционов. Попав туда, взрослые и дети познакомятся сразу с несколькими городами мира. Для этого даже не нужно покупать билет на самолет. Любой желающий может свободно прогуляться по улочкам Беверли-Хиллз, Рима, Лондона или Барселоны. Сделать фото в кадиллаке короля рок-н-ролла Элвиса Пресли, послушать оперу и сразиться со злодеями плечом к плечу с Черепашками-ниндзя. Не зря этот парк уже называют российским Диснейлендом. Еще до открытия «Остров мечты» посетили президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин. Также первыми в волшебный парк попали дети, которые оказались в трудной жизненной ситуации, воспитанники детских домов и подопечные благотворительного фонда Константина Хабенского. Кстати, в ближайшее время посетителей «Острова мечты» ждет много сюрпризов. До конца года здесь планируется открыть концертный зал и кинотеатр. А также здесь появится набережная и детская яхтенная школа.