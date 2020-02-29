Шепелев раскрыл подробности последнего рабочего дня на Первом канале

Москва, 29 февраля. Съемки последнего выпуска программы «На самом деле» с участием Дмитрия Шепелева прошли в пятницу, 28 февраля. Телеведущий рассказал подробности своего последнего рабочего дня на Первом канале, на котором трудился более десяти лет.

По свидетельству коллег, Шепелев прибыл в студию в отличном настроении. Сотрудники телеканала вручили ему на прощание подарки и цветы, после чего приступили к съемкам. Последний выпуск шоу с участием ведущего выйдет уже в ближайшее время.

«Я больше всего жду, чтобы сегодняшний день закончился, чтобы я пришел домой: меня обняли дети, облизали собаки, чтобы с любимой девушкой мы открыли вино и отпраздновали окончание этого долгого пути», — поделился Шепелев с журналистами.

Также телеведущий уверен, что смена деятельности будет только к лучшему. Хотя сам журналист признался, что пока не нашел новое место работы, сначала он хочет съездить с сыном в горы.

Ранее СМИ узнали о неудачном браке Шепелева, который длился всего три недели. В начале 2000-х годов телеведущий женился на своей коллеге Анне Старцевой, с которой до этого встречался семь лет. Пара вместе вела молодежное шоу на белорусском телеканале. Однако после заключения брака Шепелев переехал в Киев, где ему предложили работу, в результате чего союз со Старцевой распался, передавало Федеральное агентство новостей.