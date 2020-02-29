Шерин рассказал, как Facebook превратился в сервис американских спецслужб

Социальная сеть-монополист Facebook известна своей недружелюбной политикой по отношению к российским пользователям и невыполнением российских (и не только) законов. Недавно она была оштрафована судом РФ на 4 миллиона рублей за отказ перенести свои сервера с данными наших граждан на территорию России. До этого более внушительный штраф в размере 5 миллионов в американской валюте детище Марка Цукерберга получило за то, что использовало в коммерческих целях данные пользователей, не уведомив их об этом. Чтобы эффективно противостоять международному гиганту, Российской Федерации необходимо наращивать технологические возможности, заявил в интервью Федеральному агентству новостей первый заместитель председателя комитета Государственной думы по обороне Александр Шерин.

«Властям необходимо иметь возможность блокировать подобные ресурсы, а также реализовывать закон, согласно которому все сервера с данными россиян должны находиться исключительно в пределах страны. А пока это не произошло, к Facebook мы никакие действия предпринять не можем — как и к тому же самому Telegram. На добровольное сотрудничество рассчитывать не стоит: зачем Цукербергу, человеку, который активно пособничает американским спецслужбам, помогать нашим?», — спросил собеседник ФАН.

По его словам, призвать к ответу соцсеть-монополиста поможет ликвидация «технической отсталости» нашей страны. Также он заявил, что современные смартфоны — это превосходное средство разведки.

«Каждый, кто имеет в пользовании условный iPhone, таскает повсюду некий условный «маячок», датчик. И люди, которые что-то на него снимают и записывают, являются своеобразными внештатными сборщиками информации для разведподразделений США. Нельзя также забывать, что все эти телефоны посылают определенные сигналы — и каждый держатель такого аппарата может быть легко вычислен даже если он выключен. Таким образом, американцам отлично известно, в какой части России сколько людей сосредоточено — а если взять в расчет GPS-навигаторы, то тоже самое можно сказать и про автомобили», — убежден парламентарий.

Социальные же сети, по его мнению, являются неким «головным центром», который принимает и обрабатывает собранные телефонами информацию. И каждый гражданин, пользующийся соцсетями, неведомо для себя является агентом спецслужб.

«И вот на основе полученных подобным образом данных аналитиками западных разведок делаются определенные выводы, которые затем используются в их работе, — уверен депутат. — Facebook, ставший гениальным изобретением, благодаря которому его пользователи по всему миру публикуют свои конфиденциальные данные полностью на добровольной основе, при этом абсолютно подконтролен спецслужбам США. Таким образом практически весь мир стал на безвозмездной основе агентом сил Запада».

Шерин также прокомментировал недавнюю новость о том, что детище Цукерберга стало собирать биометрические данные своих «адептов» — речь идет, в частности, об образцах голоса. Делается это якобы для улучшения работы сервисов соцсети – собеседник ФАН назвал подобные оправдания «ширмой для глупцов».

«То же самое касается и того запущенного в Facebook приложения, которое дает возможность любому человеку посмотреть, как именно он будет выглядеть в старости — и как выглядел, будучи более молодым. Так вот: это самое настоящее сканирование личности, которое вкупе с записью голоса дает невероятные перспективы для создания «двойников». Это может использоваться и мошенниками, чтобы от имени другого человека иметь возможность озвучивать какие-то пароли и секреты, открывать коды. Также — посмотрим еще масштабнее — это отличный инструмент для организации массовых беспорядков и психозов, митингов и революций. Легко можно сделать заявление от имени какого-нибудь государственного деятеля, который «скажет», что уходит в отставку. Распространение подобных технологий невероятно опасно для стабильности общества», — резюмировал депутат.

Напомним, 3 апреля 2018 года аккаунты Федерального агентства новостей, а также ряда других патриотически настроенных СМИ – таких, как «Невские новости» и «Журналистская правда», заблокировали в социальных сетях Facebook и Instagram. Законные основания для бана полностью отсутствовали, что еще раз подтверждает тезис об идеологической предвзятости данной платформы.