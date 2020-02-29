Россия и Турция обсудили ситуацию в Идлибе после недавней эскалации

Москва, 29 февраля. Россия и Турция 26-28 февраля провели консультации по ситуации в САР, поводом для которых стало недавнее обострение обстановки в сирийском Идлибе. Об этом в субботу сообщает Министерство иностранных дел РФ.

С российской стороны в переговорах участвовали спецпредставитель президента РФ по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев и замминистра иностранных дел Сергей Вершинин. Турецкую же делегацию возглавил замминистра иностранных дел Седат Онал.

Участники консультаций предложили несколько шагов по снижению напряженности в Сирии, которые основаны на ранее достигнутых договоренностях по Идлибу.

«С обеих сторон была подтверждена нацеленность на снижение напряженности «на земле» при продолжении борьбы с террористами, признанными таковыми СБ ООН, а также на защиту гражданского населения и оказание неотложной гуманитарной помощи всем нуждающимся», — говорится в сообщении.

Напомним, что на днях ситуация в Идлибе резко обострилась. Боевики, которые контролируют данный регион, развернули ширкомасштабное наступление против сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь, в результате чего погибло 33 турецких военнослужащих, которые оказались среди террористов.

Посол Сирии в Китае Имад Мустафа возложил ответственность за гибель турецких силовиков на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам дипломата, иностранные военнослужащие перестали быть в безопасности, как только примкнули к боевикам. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в свою очередь напомнил, что у Сирии есть право бороться с террористами. Более того, она обязана это делать, как того требуют резолюции Совбеза ООН.