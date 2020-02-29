Более 85 тысяч человек в мире заболели коронавирусом

Москва, 29 февраля. Число заболевших новым типом коронавируса COVID-19 в мире превысило 85 тысяч человек. Соответствующие данные приводит Комитет здравоохранения Китая.

Как пишет газета South China Morning Post, более 2920 человек умерли. С начала эпидемии в КНР умерли более 2,8 тысячи человек, заболели более 79,2 тысячи.

Власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, в городе Ухань в конце декабря 2019 года. Официальный Пекин присвоил новому типу коронавируса временное название — Novel Coronavirus Pneumonia (NCP) или пневмония, вызываемая новым типом коронавируса. Всемирная организация здравоохранения также дала название вирусу — COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова рассказала, что прибывающие в Россию пассажиры проходят проверку на наличие симптомов нового типа коронавируса. По ее словам, пассажиров международных рейсов досматривают теплометрическим контролем с 31 декабря 2019 года — с того момента, «как было объявлено о возникающих рисках китайской стороной». Новых случаев инфицирования коронавирусом в России нет, отметили в Роспотребнадзоре.

Коронавирус нового типа COVID-2019 был зафиксирован еще в трех странах — в Финляндии, Пакистане и Грузии. В Нигерии врачи также подтвердили первый случай заражения коронавирусом нового типа, информирует телеканал «360».

Китайские ученые ранее выяснили, что коронавирус попал на рынок в Ухани извне: то есть «нулевой пациент» заразился в другом месте. Ученые изучили геномные данные 93 образцов вируса и выяснили, что инфекция распространялась по трем маршрутам. По словам исследователей, «нулевой пациент» мог заразиться где-то в другом месте, а затем попасть на рынок в Ухани, где была благоприятная среда для распространения инфекции из-за несоблюдения санитарных норм.

Военный эксперт Игорь Никулин считает, что коронавирус является биологическим оружием нового поколения. С его точки зрения, сам код COVID-2019 мог получиться только в лаборатории, но не в природе, пишет «Царьград».