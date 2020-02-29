США не готовы к прямым столкновениям в Сирии, но не против того, чтобы это делала Турция

Глава турецкого Генштаба Яшар Гюлер обсудил по телефону ситуацию в Сирии с председателем Объединенного комитета начальников штабов (ОКНШ) Вооруженных сил США Марком Милли после того, как турецкие военные попали под ответный огонь в сирийском Идлибе. По информации турецких СМИ, стороны обсудили сложившуюся на текущий момент ситуацию, однако детали беседы не раскрываются.

Подробнее о том, как президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган пытается заручиться поддержкой США в конфликте на севере Сирии — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Эрдоган пытается подружиться с Америкой

На фоне обострения ситуации в сирийском Идлибе турецкий глава, активно пытающийся оккупировать провинцию, решил обратиться за помощью к еще одной незаконно находящейся в Сирии стороне.

Накануне Эрдоган побеседовал с американским коллегой Дональдом Трампом. Стороны по итогам разговора подтвердили решимость вытеснить Сирийские правительственные войска в ходе телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом подтвердили решимость Анкары вытеснить сирийскую армию за пределы Идлибской зоны деэскалации, говорится в сообщении администрации турецкого лидера в пятницу.

«Сегодня вечером состоялся телефонный разговор между нашим президентом Тайипом Эрдоганом и президентом США Дональдом Трампом. В ходе разговора были рассмотрены прежде всего недавние события в Идлибе, а также двусторонние и региональные вопросы. Наш президент напомнил, что виновники подлого нападения на наших героев получили необходимый ответный удар, и подтвердил решимость Турции очистить территорию, обозначенную Сочинским меморандумом по Идлибу, от сил режима», — говорится в заявлении администрации турецкого главы.

Ситуация на севере САР обострилась после того, как 27 февраля террористы «Хайят Тахрир аш-Шам»* начали крупномасштабное наступление на позиции сирийских правительственных войск. Армия САР открыла ответный огонь. По информации Минобороны РФ, обстрелу подверглись в том числе турецкие военные, которых там быть не должно было.

Невыполнение договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров ранее заявил, что Анкара не смогла выполнить несколько ключевых обязательств для решения проблем вокруг сирийского Идлиба.

В частности, турецкая сторона не отмежевала вооруженную оппозицию, которая готова к диалогу с правительством в рамках политического процесса, от боевиков. Так в российско-турецком меморандуме от 18 сентября 2018 года, согласованном по результатам встречи президентов Путина и Эрдогана, говорилось о сохранении статус-кво по присутствию турецких сил, однако при условии вывода из идлибской зоны деэскалации всех террористических радикальных группировок до 15 октября 2018 года.

Также, согласно условиям, должны были быть предприняты «эффективные меры для обеспечения устойчивого режима прекращения боевых действий» в границах этой зоны. Пункт седьмой меморандума предполагал проведение совместного российско-турецкого патрулирования.

По мнению политолога Владимира Джаралла, незаконно присутствующие в Сирии страны в принципе не имеют права принимать какие-либо решения по Идлибу. Таким мнением он поделился с ФАН.

«Ситуация в Сирии давно нарушила все нормы международного права, а также все понятия о суверенитете и независимости государства. Здесь действует право сильного и только тот, кто способен это право подтвердить своим оружием, тот и способен устанавливать свои порядки. Сирия восстанавливает свой потенциал после гражданской войны и стремится к восстановлению своего суверенитета над территориями», — добавил он.

Политолог подчеркнул, что обострение в Идлибе, которое происходит в настоящий момент, как раз является яркой иллюстрацией тезиса о том, что в нынешнем мире именно право сильного определяет все. Также собеседник отметил, что в попытке восстановить контакты с США турецкая сторона применяет прием, известный как «качели».

«Если подходить с точки зрения практической политики, то Турция в очередной раз использует уже давным давно известный прием «качели». Так как она не может найти общего языка с Россией, но, естественно, не заинтересована в том, чтобы идти на прямое противостояние, она начала срочно налаживать испорченные отношения с США.

Для США этот повод чрезвычайно полезен, потому что им поможет это восстановить испорченные отношения с Турцией. При этом, обе стороны дипломатично забудут о причинах, которые к этому привели, так как тактические интересы для них важнее всего. Это привычный для мировой истории прием, который почему-то Западом с присущим ему лицемерием принято игнорировать и забывать. Интересно, насколько далеко обе стороны в этом зайдут», — добавил эксперт.

США, подчеркнул политолог, объективно не заинтересованы в военном столкновении в Сирии даже с правительственными войсками, которые готовы к серьезной войне, а уж тем более с Россией. В то же время они ничего не имеют против того, чтобы это делала Турция.