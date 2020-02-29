Спасатели Петербурга эвакуировали «рыбаков» во время учений. ФАН-ТВ

Сотрудники поисково-спасательной службы Санкт-Петербурга провели учения по спасению людей на акватории Невской губы.

Две лодки с рыбаками в водах Финского залива подали сигнал бедствия. Они находятся в районе Петербургского Морского канала, в пяти километрах от берега, между двумя спасательными станциями. На борту — люди с травмами. Такова легенда учений поисково-спасательный службы.

«457-ой на связи. Примите заявку, проходящие суда передали. В районе «Головы» — Морского канала две надводные цели с людьми, выдвинуть в район поиска катер на воздушной подушке «Север», — дежурный принимает сообщение.

Уже через 60 секунд после того, как оперативному дежурному поступило сообщение, плавсредства должны быть спущены на воду. У спасателей есть считанные минуты, чтобы обнаружить и эвакуировать пострадавших.

Координаты обнаруженных лодок передают спасательным судам. На место происшествия выдвигаются три катера на воздушных подушках. Рыбаков эвакуируют. Но, по легенде, один катер глохнет. Двум другим приходится его буксировать. Такие ситуации на воде тоже случаются.

В учениях участвуют сотрудники всех восьми спасательных станций, расположенных в акватории Финского залива. В их числе спасатели международного класса. Операцией руководят с берега, из штаба.

На воде учения контролирует Сергей Абрамцев — начальник поисково-спасательного отряда на акватории Финского залива. Больше 20 лет он служил на Северном флоте, на атомном подводном крейсере «Акула». Получил медаль «За отвагу». С 2012 года работает в поисково-спасательной службе Петербурга.

«Данные учения проводятся регулярно, по плану подготовки спасателей и отработки взаимодействия сил и средств ПСС для оказания помощи людям, терпящим бедствия на воде, на льду. Мы уже немало оказали помощи людям, в лодках находящихся, в том числе и с травмами», — рассказывает Сергей.

Всего с начала зимы сотрудники городской службы спасли уже около 100 человек: рыбаков, лыжников, туристов. Горожан призывают быть осторожными и соблюдать правила безопасности.