Миро назвала мерзостью поведение блогера Диденко, которая вела прямой эфир из реанимации

Москва, 29 февраля. Блогер Екатерина Диденко сообщила о смерти трех человек в результате инцидента с сухим льдом в бассейне, который произошел на вечеринке по случаю ее дня рождения. Среди жертв — муж Екатерины Валентин.

«Вали больше нет с нами. Еще Наташи. И Юры», — сказала Диденко в видеообращении, опубликованном Telegram-каналом Life Shot.

Девушка добавила, что больше не может ничего сказать, так как подписала документ о неразглашении информации.

Скандальный блогер Лена Миро высказалась о трагическом инциденте в московском банном клубе. Она раскритиковала Диденко и назвала мерзостью ее поведение: Екатерина выходила в прямой эфир у реанимации, где врачи боролись за жизнь пострадавших в результате ЧП. Миро заявила, что Диденко повела себя как «настоящий корреспондент «Мурзилки», желающий хайпануть на теме смерти».

«Масочку на мятую морду Катя наложить не забыла, пока муж умирает в реанимации — нет, ну а как же, прямой эфир ведь с места события! Вот ведь мерзость какая», — написала Миро в своем блоге.

Напомним, Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в связи с инцидентом в банном клубе по статье 109 часть 3 «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам».

Екатерина Диденко представляется провизором и ведет блог о лекарствах в Instagram. Своим подписчикам блогер рассказывает, как можно сэкономить на покупке лекарств и как правильно собрать детскую и домашнюю аптечки.