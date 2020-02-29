В США объяснили, как удар по России приведет к гибели американцев

Лансинг, 29 февраля. Безответный запуск тысячи ядерных боеголовок с территории Соединенных Штатов по потенциальному противнику в лице России приведет к гибели американцев в США. Об этом пишет профессор материаловедения Джошуа Пирс из Мичиганского технологического университета на портале The Conversation.

В публикации он объясняет, как сказывается на государстве его одностороннее применение ядерного вооружения. В качестве примеров Пирс рассматривает гипотетические ситуации, в частности, совершенную Индией атаку на Китай, который, в свою очередь, не отвечает на ее действия.

Профессор приходит к выводу, что подобные безответные атаки могут быть смертельно опасны не только для той страны, против которой применялось оружие, но и для той, что прибегла к его использованию.

Так, односторонняя атака США на Россию или КНР способна погубить американскую сторону, поскольку применение ядерного вооружения не пройдет для нее бесследно. В частности, оно отразится на ней в виде выбросов в верхние слои атмосферы сажи, способной вызвать глобальное похолодание и, как следствие, снижение продуктивности сельскохозяйственных культур.

Для более ясной демонстрации потенциальных рисков Пирс привел данные в цифрах. По его словам, попытка США уничтожить РФ с помощью запуска тысячи ядерных боеголовок по противнику приведет к гибели 140 тысяч американцев, а применение семи тысяч ядерных боеголовок спровоцирует голод у пяти миллионов человек в Соединенных Штатах.

Сейчас между США и Россией как мощнейшими ядерными державами остро стоит вопрос контроля над вооружениями. Пока он регулируется Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), однако срок его действия истекает в феврале следующего года. В связи с этим странам необходимо решить, как поступать с соглашением в дальнейшем.

Российская сторона убеждена, что необходимо продлевать его на существующих условиях, но со своим решением затягивают США.

Ранее стало известно, что американский лидер Дональд Трамп запланировал встречу с главами РФ, Китая, Франции и Великобритании, чтобы все же обсудить контроль над вооружениями.

Накануне глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард заявил, что создание Америкой системы противоракетной обороны (ПРО), позволяющей защититься от российских ракет, технически нереализуемо и угрожает стабильности.