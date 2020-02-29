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Опубликовано фото рухнувшего в Астраханской области вертолета Robinson

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Опубликовано фото рухнувшего в Астраханской области вертолета RobinsonАстрахань, 29 февраля. В распоряжении Федерального агентства новостей оказалась фотография с места крушения частного вертолета Robinson в Астраханской области.

Чрезвычайное происшествие случилось 28 февраля около 20.30 по местному времени. Вертолет взлетел с базы отдыха «Прохладное» и, по предварительным данным, направлялся в Волгоград.

Опубликовано фото рухнувшего в Астраханской области вертолета Robinson

Как сообщил  Федеральному агентству новостей источник в экстренных службах региона, за штурвалом рухнувшего вертолета мог находиться директор филиала аэроклуба «Аэросоюз» в Волгограде Виктор Климочкин. 

Мужчина имеет более 30 лет пилотного стажа, звание мастера спорта и тысячи часов налета на разных типах авиатехники. Летчик входит в число тех, кому разрешены ночные перелеты на вертолете Robinson.

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