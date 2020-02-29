Сомнолог назвала простой способ побороть бессонницу

Москва, 29 февраля. Старший научный сотрудник лаборатории нейробиологии сна и бодрствования института высшей нервной деятельности РАН Александра Пучкова рассказала о простом способе борьбы с бессонницей, который не предполагает таблеток и снотворного.

По ее словам, человеческое тело нужно просто приучить, что кровать предназначена только для сна. Многие люди, когда не могут заснуть, ложатся с книжкой или с ноутбуком, однако это лишь усугубляет ситуацию.

«Вставайте и делайте что-то такое спокойное, нудное, но не лежите и не ворочайтесь. И только когда вас начнет отрубать — снова ложитесь. Если снова проснулись — снова вставайте. Такой подход приучает организм, как собаку Павлова, что в кровати спят», — рассказала сомнолог в эфире радио Sputnik.

По словам Пучковой, если бессонница не стала хронической, проблему довольно просто решить. При этом специалист подчеркнул, что махнуть рукой на проблему в данном случае будет ошибкой. Когда человек регулярно недосыпает, нарушается баланс гормонов, ответственных за чувство голода и сытости. В результате страдающий бессонницей начинает непроизвольно тянуться к калорийным продуктам — сладкому и жирному, набирая лишний вес. При этом сам человек может даже не отдавать себе в этом отчет.

Ранее американские ученые выявили три главных продукта, вызывающие бессонницу: это сахар, белый рис и белый хлеб. Количество рафинированных углеводов в них просто зашкаливает. А эти вещества увеличивают риск остаться ночью без сна. Эксперты поясняли, что такие продукты повышают уровень сахара в крови, поэтому человеку сложнее заснуть.