Муцениеце посвятила стихи расставанию с Прилучным

Москва, 29 февраля. Актриса и модель Агата Муцениеце сочинила стихотворение, которое посвятила разводу с актером Павлом Прилучным. Текст произведения она опубликовала на своей странице в Instagram.

В своем трогательном послании Муцениеце размышляет об отношениях и приходит к выводу, что в итоге никто не виноват в расставании.

«Что можно потерять и обрести, что иногда важнее слово «отпусти», что только падая, научишься летать, и можно, зная, ничего не знать. Ведь правил нет, и нет подвоха», — написала бывшая супруга Прилучного, передает «Культуромания».

Подписчики впечатлялись поэтическим талантом Муцениеце. Поклонники отметили откровенность стихотворения.

«Вы настоящая. Найдите силы пережить то, что происходит сейчас в вашей жизни. Дальше будет только интереснее», «Не ожидала от тебя, Агата. Оооочень сильно», — прокомментировали пользователи соцсети.

Напомним, Павел Прилучный и Агата Муцениеце заявили о расставании после Дня защитника Отечества. Актеры познакомились на съемках сериала «Закрытая школа», а летом 2011 года поженились. Звездная пара состояла в браке 9 лет, за это время у знаменитостей появились сын Тимофей и дочь Мия.

Ранее скандальный блогер Лена Миро прокомментировала развод артистов. Она не удивилась решению актеров расстаться и назвала их союз отношениями «незрелых людей», передавало Федеральное агентство новостей.