Эксперты рассказали, к чему приведет появление понятия «русские» в Конституции РФ

Долгое время у русских националистов и державно-патриотических движений любимой присказкой было то, что самый многочисленный в России народ как бы не существует. Русские, в отличие от всех других народов Российской Федерации, не упоминались в основном законе страны.

В среду, 26 февраля, появились сдержанно-оптимистичные заявления о том, что после принятия поправок в конституцию ситуация может исправиться. Вот что написал на своей странице в Facebook писатель Захар Прилепин.

«Русский народ все-таки войдет в конституцию. Предложена и одобрена (президентом России Владимиром Владимировичем Путиным. — Прим. ФАН) поправка о русском языке как языке «государствообразующего народа». Характерно, что предложил ее на сегодняшней встрече Коллегии по изменению конституции Михаил Борисович Пиотровский. Если б я предложил, сразу бы про имперскую ксенофобию зашумели бы. А тут не придерешься».

Однако при внимательном прочтении того, с чем согласился глава России, видно, что этнонима «русский народ» в конституции не появится. Появится лишь намек на сам этот народ.

«Эта формулировка, я ее читаю: «Государственным языком Российской Федерации на всей ее территории является русский язык как язык государствообразующего народа… это будет хорошее приобретение для основного закона», — заявил в среду Владимир Путин на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в конституцию.

Президент заверил, что поправки обеспечат сохранность языкового многообразия народов России.

«На территории Российской Федерации гарантируется сохранение этнокультурного и языкового многообразия. Сочетание первого со вторым, мне кажется, очень правильно будет работать», — сказал Путин, комментируя поправки члена рабочей группы, генерального директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского.

До сих пор националисты и часть национал-патриотов были в оппозиции к власти. Однако сейчас власть как бы идет навстречу тем, кто с момента возникновения Российской Федерации настаивал, что русский народ должен иметь особый статус в стране, которую сам же и создавал. Если будет принята одобренная Владимиром Путиным поправка, то можно говорить о том, что косвенно признается и особая роль русских в создании России.

«Здесь не должно возникать путаницы, — рассказал в интервью Федеральному агентству новостей православный публицист, главный редактор портала «Русская народная линия» Анатолий Степанов. — Я знаю, что есть националисты, которые выступают за то, чтобы в конституции было закреплено некое особое положение русского народа, с особыми правами».

По мнению собеседника ФАН, это в корне неконструктивный подход и даже вредный.

«Я с долей сарказма называю такие требования: «каждому русскому по два персональных таджика». Это неприемлемая позиция», — считает публицист.

Однако имеет место и другая крайность, отметил Степанов.

«Из ложно понятых соображений толерантности, равенства народов некоторые политики и общественные деятели отрицают необходимость указывать на особую роль, особый статус русского народа в создании России. В то время как де-факто он присутствует».

По мнению эксперта, надо отказываться от страхов, что это приведет к унижению других народов России. Подобные фобии тяжело изживаются значительной частью нынешней политической элиты.

«Насколько мне известно, ответственные представители других народов России вполне спокойно и даже с пониманием относятся к необходимости формулирования в конституции этого особого статуса русского народа, который объединил вокруг себя другие народы», — сказал Анатолий Степанов.

Вопрос статуса русского народа в конституции носит исключительно идеологический характер, поскольку он не несет за собой никаких правовых последствий, уверен публицист.

«Если кто-то мыслит, что теперь русские получат какие-то преференции, то он не мыслит по-русски и не знает истории России», — добавил собеседник ФАН.

Русские, в отличие, например, от англосаксов, в целом мирно колонизировали огромные пространства Сибири и Дальнего Востока, напомнил он. Англосаксы же просто уничтожали туземцев, земли которых забирали себе. Такая колонизация не отвечает русскому менталитету.

«Мне как русскому человеку свойственно с уважением относиться ко всем народам, но я считаю, что нелишним будет утвердить особый статус русского народа в конституции», — отметил Степанов.

В любом случае нельзя в конституции оставить лазейки, дающие основание считать русский язык неединственным государственным на территории России.

«Сегодня мы сталкиваемся с тем, что незакрепленность русского языка как единственного государственного языка на территории России приводит к опасностям с точки зрения развития сепаратистских тенденций», — подчеркнул главный редактор «Русской народной линии».

Он напомнил, что в некоторых субъектах Федерации националистически настроенные элиты пытаются придать статус государственных другим языкам, кроме русского.

«А, например, в Татарстане есть закон, утверждающий, что татарский язык является государственным на территории этой республики. А это уже вопрос государственной безопасности для России в целом. Поэтому подобные поползновения надо пресечь в корне».

«Формулировка о русском языке как языке государствообразующего народа — это определенный компромисс, — отметил в интервью ФАН декан факультета «Социология и политология» Финансового университета при правительстве РФ Александр Шатилов.

Таким образом подчеркивается, кроме прочего, что русский язык де-факто является языком межнационального общения в нашей стране, считает эксперт.

«Данная поправка также позиционирует русский язык как важную составляющую российской идентичности».

По мнению собеседника ФАН, русский язык важен не только внутри России — он является серьезным инструментом поддержания проекта русского мира на постсоветском пространстве и не только.

«Можно вспомнить, что во время Русской весны в 2014 году этническая составляющая была неглавной, ставка делалась именно на принадлежность к русской культуре и общность языка между гражданами России и юго-востока Украины», — сказал Шатилов.

По его словам, данную поправку можно трактовать и как некий знак внимания к державно-патриотическим силам, которые уже давно говорили об этом пробеле в конституции — отсутствии упоминания русского народа.