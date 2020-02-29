Несколько человек пострадали во время стрельбы в ресторане на Ямале

Салехард, 29 февраля. Несколько человек получили ранения во время стрельбы в одном из ресторанов в Ноябрьске. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по ЯНАО.

По информации правоохранителей, инцидент произошел 28 февраля в ресторане «Мечта». Около полуночи между двумя компаниями, отдыхавшими в заведении, возник конфликт. Неустановленный участник ссоры достал травматическое оружие и открыл огонь по четверым гостям.

На место происшествия прибыли полицейские и медики. Пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, передает URA.RU.

По факту случившегося проводится проверка, по результатам которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Ранее сообщалось, что правоохранители задержали двух участников массовой драки со стрельбой в подмосковном Сергиевом Посаде. Инцидент произошел вечером 9 февраля в кафе «Звездочка» на Институтской улице, где отдыхали две группы мужчин, передает РИАМО.