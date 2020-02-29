Лжесотрудника ФСБ задержали в Крыму

Симферополь, 29 февраля. ФСБ РФ по Крыму задержала лжесотрудника ведомства, который предлагал за вознаграждение трудоустройство в силовые структуры республики.

В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 30, ч.4 ст. 159 УК РФ «Покушение на мошенничество, совершенное в особо крупном размере». Соответствующую информацию передают в ФСБ РФ.

«Возбуждено уголовное дело в отношении уроженца города Еревана», — подчеркивается в сообщении.

В ведомстве проинформировали, что подозреваемый выдавал себя за начальника отдела по информационным вопросам крымского управления ФСБ. Он предлагал за деньги устроить жителя из Томска в следственный комитет региона.

В ГСУ СК РФ по Крыму ранее сообщили, что депутата горсовета Евпатории и его помощницу задержали по подозрению в вымогательстве. По данным ведомства, в декабре 2019 года депутат публично озвучил дискредитирующую информацию о деятельности оператора пляжа в Сакском районе. Затем он опубликовал ролик в Интернете.