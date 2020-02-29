Сирия, 29 февраля. Турция задействует беспилотники для атак на позиции САА у города Серакиб. В Даръа произошел взрыв и нападение неизвестных на КПП сил САР. Турецкое Минобороны заявило о гибели еще одного солдата в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: оказались под ударом турецких ВС к юго-западу от Алеппо; подверглись атаке неизвестных в городе Даръа.

«Исламское государство»1: подозревается в нападении на КПП курдских боевиков у населенного пункта Аль-Хаваидж в Дейр-эз-Зоре.

ВС Турции и протурецкие силы: нанесли удары по району Манбиджа на северо-востоке Алеппо; заявили о гибели еще одного из своих военных в Идлибе; задействуют беспилотники для атак на позиции САА и ее союзников у города Серакиб.

Провинция Алеппо

Военный источник в сети Telegram (rybar) сообщает о том, что турецкая артиллерия вновь открыла огонь по району Манбиджа на северо-востоке провинции. В результате обстрела один человек погиб, еще восемь получили ранения. Напомним, эта территория находится под контролем «Демократических сил Сирии»**** (SDF). О том, принадлежат ли жертвы атаки Турции к числу курдских боевиков или являются мирными жителями, пока неизвестно.

В то же время поступают сообщения об ударах турецких войск на юго-западе от Алеппо. Как передает Twitter-канал (Breizhman1983), Турция задействовала беспилотники, под огнем которых оказалось место сбора офицеров Сирийской арабской армии (САА). Кроме того, военный источник в Telegram (boris_rozhin) заявляет об атаке на один из военных объектов ливанской военизированной организации «Хезболла», в результате которой, по предварительной информации, погибли десять бойцов формирования.

Провинция Дейр-эз-Зор

Twitter-канал (Sada_AlSharqieh) сообщает о новой вылазке неизвестных в контролируемых «Демократическими силами Сирии» (SDF) районах Дейр-эз-Зора. Атаке подвергся контрольно-пропускной пункт на окраине города Аль-Хаваидж. Курдские боевики открыли огонь по нападавшим, после чего они отступили. В попытке совершения налета подозреваются террористы так называемых спящих ячеек «Исламского государства». Продолжающиеся вылазки джихадистов ставят под сомнение поступавшие накануне сообщения об аресте 45 членов террористической группировки во время рейдов SDF и международной коалиции США.

Провинция Даръа

Агентство новостей SANA News сообщает о том, что в административном центре провинции прогремел взрыв. Инцидент произошел на улице Корниш в южной части города. Детонация СВУ привела к гибели женщины и ребенка из числа местных жителей.

Кроме того, по информации новостного портала Aleppo Media Center, в Даръа произошло нападение неизвестных на отряд правительственных сил. В результате налета были убиты несколько сотрудников разведывательных спецслужб Сирийской арабской армии (САА). Никаких данных о том, какая из антиправительственных бандгрупп стоит за проведением атаки и организацией взрыва, пока не поступало. Напомним, территория провинции была зачищена от террористов вооруженной оппозиции и связанной с ИГ1 группировки «Джейш Халид ибн аль-Валид» летом 2018 года.

Провинция Идлиб

Минобороны Турции заявило о гибели еще одного из турецких военных в Идлибе и ранении двух солдат. Более подробных сведений о случившемся не приводится. Напомним, накануне в провинции также погибли 33 турецких военнослужащих, которые следовали в рядах террористов в районе населенного пункта Бехун. По данным Минобороны РФ, российская сторона приняла все меры для прекращения огня со стороны сирийских войск после получения первых сообщений о пострадавших в рядах ВС Турции.

Не утихают столкновения вокруг города Серакиб на востоке региона. Согласно сведениям Twitter-канала (AleppoAMC), Сирийская арабская армия (САА) и ее союзники ведут огонь по укрепрайонам «Хайят Тахрир аш-Шам» из артиллерии и ракетных установок. Поддержку боевикам продолжают оказывать турецкие войска. Так, военный источник в Telegram (NovostiDamask) заявляет, что дроны Турции уничтожили два танка САА. Пока эта информация нуждается в официальном подтверждении.

1 Организация запрещена на территории РФ.