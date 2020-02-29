Валенса заявил, что примирение Польши с Россией сотрясло бы Европу и США

Варшава, 29 февраля. Польша должна помириться с Россией и закончить этот период истории, когда отношения между странами напоминают о временах холодной войны. Такое мнение в субботу озвучил бывший президент Польши Лех Валенса.

По его словам, время раздела границ давно прошло. Сегодня весь мир живет в эпоху глобализации и дискуссии, поэтому нужно «завершить этот этап» и начать восстанавливать отношения.

«Если бы мы сумели договориться с Россией, то это бы сотрясло всю Европу, в том числе и Соединенные Штаты. Потому что они используют наши ссоры, наши разногласия», — рассказал Валенса в интервью телеканалу RT.

Напомним, что отношения между Россией и Польшей в очередной раз обострились после 2014 года, когда на Украине произошел госпереворот. После этого Варшава разместила у себя силы НАТО и предложила предоставить военную базу США для защиты от «российской угрозы».

Кроме того, польские политики регулярно пытаются переписать историю, выставив советских солдат, освободивших их страну и всю Европу от нацистов, в качестве захватчиков. В Польше время от времени сносят памятники бойцам и генералам Красной Армии. По словам официального представителя Министерства иностранных дел РФ Марии Захаровой, попытки изменить исторические факты являются крайне опасной тенденцией, поскольку они ставят под сомнение выводы Нюрнбергского трибунала, которые легли в основу всего послевоенного мироустройства.