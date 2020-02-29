Взрыв метеорита в небе над Хорватией сняли на видео

Москва, 29 февраля. Взрыв метеорита произошел в небе над Хорватией. Соответствующее видео опубликовал один из пользователей социальной сети Facebook.

Кадры запечатлены на камеру автомобильного видеорегистратора. Можно увидеть, что большой болит на высокой скорости над населенным пунктом, после чего происходит яркая вспышка.

Взрыв метеорита произошел в 10.30 по местному времени на высоте более 30 километров. Об этом сообщили в Хорватском астрономическом союзе.

Жители сразу нескольких населенных пунктов в Карелии стали свидетелями падения метеорита. Момент прибытия небесного тела попал на видео. Свидетели увидели яркую вспышку и громкий хлопов. В октябре жители австралийского штата Квинсленд случайно запечатлели на видео падение метеорита в дневное время. Пролет яркого шара по небу запечатлела камера обычного автомобильного видеорегистратора.