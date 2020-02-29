Небензя заявил, что астанинский формат работает, несмотря на попытки рассорить РФ и Турцию

Нью-Йорк, 29 февраля. Астанинский формат по Сирии работает, несмотря на попытки западных стран поссорить Россию и Турцию. Об этом в субботу заявил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя.

«Сегодня было видно, что некоторые используют ситуацию, чтобы поссорить нас с Анкарой. У них сегодня лейтмотивом звучала фраза «Астана мертва». Хочу их разочаровать: не спешите ее хоронить», — отметил он во время общения с журналистами.

По словам дипломата, добиться снижения напряженности в Сирии можно только путем диалога между Россией и Турцией, а не через «лукавые призывы» к этому со стороны Запада.

Напомним, что ранее постпред США при ООН Келли Крафт назвала обострение в сирийском Идлибе «последним гвоздем в гробу астанинского формата». На днях боевики организовали наступление на позиции армии Сирии, вынудив ее открыть огонь. Под обстрел попали турецкие военные, которые каким-то образом оказались среди боевиков. В результате 33 военнослужащих армии Турции погибли, 30 получили ранения.

Российский Центр по примирению враждующих сторон в САР заявил, что турецкая сторона присылала координаты местонахождения своих сил, однако, судя по этим данным, турецкие военные должны были находиться за пределами зоны обстрела, а не среди террористов. Официальный Дамаск всю вину возложил на президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам посла Сирии в Китае Имада Мустафы, турецкие силы теперь стали неотъемлемой частью террористических группировок, что автоматически ставит жизни турецких солдат под угрозу.