Друзья Джигарханяна пытаются взыскать с его экс-жены 15 млн рублей

Москва, 29 февраля. Близкие российского актера Армена Джигарханяна пытаются взыскать с его бывшей супруги Виталины Цымбалюк-Романовской 15 миллионов рублей. Об этом сообщила сама экс-жена артиста, ранее руководившая его театром.

По ее словам, бывший супруг перестал с ней судиться, теперь в тяжбы вступили друзья актера. Изначально близкие Джигарханяна пытались отсудить квартиру.

«Друзья Армена Борисовича хотят получить с меня 15 миллионов рублей. Вначале они планировали забрать мою квартиру. Не получилось. Теперь они говорят: пускай отдаст хотя бы 15 миллионов», — рассказала Цымбалюк-Романовская в интервью Kp.ru.

При этом близкие актера действуют по его доверенности. Его бывшая жена заметила, что судебные споры продолжаются уже на протяжении более трех лет.

Кроме того, экс-директор театра Армена Джигарханяна опровергла данные о том, что против нее возбуждено уголовное дело по факту мошенничества.

«И это вранье! Никаких уголовных дел против меня больше нет», — подчеркнула бывшая супруга Джигарханяна.

Напомним, скандальный развод Джигарханяна с Цымбалюк-Романовской состоялся в 2017 году. Во время брачных отношений женщина руководила театром прославленного артиста. После конфликта актер обвинил экс-жену в мошенничестве.

Ранее Цымбалюк-Романовская публично призналась, что по-прежнему любит своего бывшего мужа. Она поблагодарила Джигарханяна за годы совместной жизни, передавало Федеральное агентство новостей.