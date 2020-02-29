Блогеры рассказали об очередной беременности Собчак

Москва, 29 февраля. Журналистка и телеведущая Ксения Собчак беременна от своего второго супруга, театрального режиссера Константина Богомолова. Об этом пишет Telegram-канал «Героиня Татлера».

«Так что, Собчак беременна», — сообщается на популярном канале, который заявляет, что знает «все, о чем глянцевые хроники молчат».

При этом к новости об очередной беременности телеведущей скептически отнеслись в другом известном Telegram-СМИ, публикующем слухи о звездах, — «Только никому».

Авторы канала напомнили, что в последнее время об интересном положении Собчак сообщалось неоднократно, однако беременность знаменитости фактически так и не подтвердилась. Поэтому «Только никому» потребовал от «Героини Татлера» доказательств.

«Пруфы, «Героиня», пруфы! На нашей памяти Собчак беременна уже много лет», — обратились к коллегам блогеры.

Представители «Героини» не смогли подтвердить свои данные вескими аргументами, ограничившись известной фразой «зуб даю».

«Сами смотрите. Но сейчас реально — зуб даю! На ровном месте «Героиня» хайпить не стала бы», — заявили авторы новости о беременной Собчак.

В настоящее время у Собчак есть один ребенок — сын Платон, рожденный в предыдущем браке телеведущей с актером Максимом Виторганом. Единственный наследник есть и у Богомолова, у него растет дочь Анна, которая появилась на свет от его первой супруги актрисы Дарьи Мороз. Если информация о беременности журналистки подтвердится, то Собчак и Богомолов оба станут родителями во второй раз.

Напомним, пара знаменитостей сыграла свадьбу и обвенчалась 13 сентября 2019 года. Возлюбленные организовали эпатажное торжество, которое вызвало огромный общественный резонанс. Изначально звезд подозревали в гостевом браке, поскольку даже спустя несколько месяцев после регистрации молодожены жили отдельно, напоминает «Газета Кемерова».