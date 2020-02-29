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Пушков ответил Киеву на отказ от празднования Дня Победы

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Пушков ответил Киеву на отказ от празднования Дня Победы

Москва, 29 февраля. Российский сенатор Алексей Пушков ответил главе МИД Украины Вадиму Пристайко, заявившему, что Киев отказался от празднования Дня Победы 9 мая. Член Совфеда РФ заявил, что, по логике министра иностранных дел Украины, «и Гитлера надо простить».

Ранее Пристайко заявил, что Украина, «как и весь европейский континент», готова через 75 лет «понять, почему произошла эта трагедия», и «друг друга простить». Алексей Пушков прокомментировал слова украинского дипломата.

«То есть не было в той войне ни правых, ни виноватых. Значит, и Гитлера надо простить — такова логика Пристайко. Нынешнюю Германию никто не обвиняет. Но прежнюю простить нельзя», — написал сенатор в своем аккаунте в Twitter.

Помощник президента РФ Юрий Ушаков ранее сообщал, что Москва направит президенту Украины Владимиру Зеленскому приглашение на празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

Напомним, в 2015 году на Украине был учрежден День памяти и примирения, который отмечают 8 мая. День Победы, отмечаемый 9 мая, остается официальным праздником в стране, однако все мероприятия проводятся 8 мая. При этом в мае того же 2015 года на Украине вступил в силу закон «об осуждении коммунистического и нацистского режимов», согласно которому советская символика попадает под запрет в стране.

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Источник: Twitter-аккаунт Алексея Пушкова
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