Малинин устроил дочь в британскую консерваторию за 1,3 млн рублей в год

Москва, 29 февраля. Дочь известного российского певца Александра Малинина Устинья поступила в британскую консерваторию Royal College of Music, которая считается одним из лучших профильных учебных заведений в мире.

Стоимость обучения составляет 1,3 млн рублей в год. По словам Малинина, ему теперь придется работать вдвое усерднее, чтобы оплатить учебу дочери.

Устинье предстоит на протяжении шести лет учиться на оперную певицу. Впрочем, ее отец уверен, что девушка не будет сидеть без дела и начнет принимать участие в музыкальных конкурсах.

«Она уже будет готовиться к первому своему международному конкурсу. Все равно кто-то потом где-то предлагает работу, выступить туда-сюда, в Букингемском дворце, например», — рассуждает Малинин.

Певец полагает, что его дочь достигнет успеха. Он отметил, что Устинья «дружит с мозгами» и еще никогда его не подводила. Он также готов принять жениха дочери, если такой появится за время обучения Устиньи в консерватории. При этом певцу неважно, будет ли избранник его дочери богатым человеком или нет — главное, чтобы он был достойным, считает Малинин.

Добавим, что брат-близнец Устиньи Фрол, судя по всему, тоже получит блестящее европейское образование, тоже связанное с творческой профессией. Молодой человек в этом году поступает в киноакадемию в Мюнхене.

Фролу и Устинье в этом ноябре исполнится 20 лет. Они — дети Малинина от третьего брака. У певца также есть сын Никита от первого брака, дочь Евдокия — от второго и приемный сын Антон.