Экспертов впечатлили характеристики новых видеокарт от NVIDIA

Москва, 29 февраля. Ряд топовых видеокарт будет выпущен в этом году. NVIDIA представит новые 3D-карты Ampere.

Адаптеры нового поколения уже появились в базе Geekbench. Один из них обладает 108 вычислительными блоками CU с памятью 48 ГБ и частотой 1 Ггц. Характеристики другого представляют собой 118 блоков CU с частотой 1,1 ГГц и 24 ГБ памяти. Эксперты предполагают, что данные карты относятся к семейству Quadro, поскольку их память не соответствует игровым.

Графический процессор карт имеет внушительное количество ядер CUDA — 6912 и 7552 соответственно, что впечатляет даже специалистов.

Кроме того, одна из карт в тесте OpenCL на производительность набрала 141 654 балла. Показатели другой составили 184 096 баллов. Вероятно, тесты проходили несерийные образцы карт, поэтому их частоты могли быть понижены.

Ранее сообщалось, что Китай применяет опыт российских IT-специалистов для создания кластера по разработке искусственного интеллекта. Представители китайской корпорации Huawei намерены привлечь силы более 100 тысяч программистов и 100 компаний из РФ, которые специализируются на разработке программного обеспечения.

Эксперты полагают, что таким образом китайский гигант пытается расширить свое присутствие на российском рынке и наладить сотрудничество с российскими подрядчиками, передавало Федеральное агентство новостей.