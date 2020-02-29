Лазарев и Гагарина «готовят бомбу» для поклонников

Москва, 29 февраля. Российские исполнители Сергей Лазарев и Полина Гагарина записывают песню дуэтом. Об этом Лазарев рассказал на своей странице в Instagram.

Певец опубликовал селфи с коллегой по музыкальному цеху, сделанное во время работы в студии звукозаписи. На фото артисты в наушниках, а перед ними специальный микрофон. Этим постом Лазарев поделился с поклонниками известием о сотрудничестве в паре.

«Готовим бомбу!! Исторический момент, дуэту быть!» — подписал он снимок.

Звезды в кадре выглядят довольными, на их лицах счастливые улыбки. Вероятно, это значит, что совместная работа идет продуктивно.

Возможность комментирования поста у Лазарева ограничена. Дело в том, что певец отключил комментарии еще 1 января. Свое решение он объяснил тем, что соцсети стали отнимать у него слишком много времени, которое он хотел бы проводить со своими детьми — сыном и дочерью, напоминает «Вечерняя Москва».

Однако реакцию пользователей соцсети на новый дуэт можно увидеть на странице Гагариной. В своем аккаунте напарница Лазарева разместила аналогичный пост.

Пользователи написали, что с нетерпением ждут результатов работы и заявили, что артистам следовало записать совместную песню уже давно.

«Ураааа», — обрадовалась leno4ka_pechnikova. «Ждем», — сообщила elenka_pronina_. «Как же я ждала ваш дуэт», — призналась viktory_evsy. «Круто!!» — оценила ann13_ann13. «Наконец-то», — отметила komleva003. «Супер! Это будет самый долгожданный дуэт!!!» — заявила kate_rinka_bondarchuk. «Давно пора», — констатировала iuliia.kurguzova. «Супер!» — написала valery57pivovarov.

Оба певца в разные годы принимали участие в музыкальном конкурсе Евровидение и входили в нем в тройку лучших исполнителей. Гагарина и Лазарев ведут успешные сольные карьеры, периодически участвуя в дуэтах с другими отечественными звездами. Однако парная работа друг с другом стала для них первой.