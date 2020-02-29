Автобус с детской футбольной командой попал в ДТП под Ульяновском

Ульяновск, 29 февраля. Автобус с детской футбольной командой вылетел в кювет под Ульяновском. По имеющимся данным, пострадали девять человек, троих детей доставили в больницу. Об этом сообщил источник Федерального агентства новостей в экстренных службах.

Дорожно-транспортное происшествие произошло на трассе Р-178 около поселка Порецкое Кузоватовского района. В автобусе находились 26 детей и 7 взрослых. Юные спортсмены ФК «Нефтянник» из поселка Новоспасское направлялись на соревнования.

Отмечается, что троих пострадавших детей доставили в медучреждение, одного из них в тяжелом состоянии — травматическая ампутация кисти.

На месте аварии работают сотрудники подразделений МЧС. Отмечается, что движение на данном участке дороги затруднено.