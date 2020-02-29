Террористы ПНС во время обстрела позиций ЛНА убили десятки мирных жителей Триполи

Триполи, 29 февраля. Артиллерия террористов так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии совершила массированный обстрел по позициям сил фельдмаршала Халифы Хафтара на окраинах ливийской столицы – Триполи. При этом погибли десятки мирных жителей, многие получили ранения. Об этом сообщил аккаунт, связанный с ПНС, в социальной сети Facebook.

Стоить отметить, что автор поста признался, что из-за артиллерийского огня боевиков марионеточного триполитанского «правительства» погибли более сорока мирных жителей, поскольку обстрел велся не только по позициям военнослужащих Ливийской национальной армии (ЛНА), но и по жилым кварталам на нескольких направлениях.

Так, в районе Айн-Зара снаряды боевиков упали неподалеку от здания местной школы, количество пострадавших уточняется. В столичном районе Каср Бин-Гашир из-за попадания артиллерии террористов ПНС по залу для проведения церемоний бракосочетаний погибли семеро мирных жителей, несколько человек получили ранения разной степени тяжести. Еще преступный триполитанский режим в этом же районе обстрелял здание торгового комплекса, где погибло по меньшей мере пять человек.

Кроме того, под огонь артиллерии бандформирований ПНС попала местная компания «ан-Нахр», где число жертв преступного режима составило около 10 человек. Также большое число погибших и раненых в районе Триполи Сук Аль-Ахад, точное количество пострадавших от рук террористов уточняется. В Вади ар-Рабиа также достаточно много погибших, не менее 7 человек, есть раненные.

Под артиллерийским обстрелом боевиков ПНС оказалась группа египетских граждан на ферме Мухаммеда ат-Тахира бен Хамана в Каср Бин-Гашире, расположенной вблизи завода ан-Наб’а. Снаряды упали даже на прибрежной дороге западнее Сирта, а также севернее деревни аль-Вишка, где погибли десять человек и много раненых. Таким образом этот масштабный обстрел был не просто очередной провокацией со стороны террористов Файеза Сарраджа и наемников Эрдогана, а целенаправленной артподготовкой перед их наступлением. Вероятно, именно об этом накануне заявлял глава «МВД» ПНС Фатхи Башага.

За последнее время боевики незаконных вооруженных бандформирований ПНС Ливии, сирийские наемники, переброшенные на ливийскую территорию при помощи Турции, и турецкие солдаты все чаще совершают обстрелы по позициям ЛНА на окраинах Триполи. Все эти провокации происходили, несмотря на действующий режим прекращения огня, введенный 12 января 2020 года. Зачастую жертвами таких атак становились мирные жители Триполи.

Ранее редакция Федерального агентства новостей (ФАН) сообщала о том, что силам противовоздушной обороны ЛНА удалось в ночь на 29 февраля уничтожить 6 турецких беспилотных летательных аппаратов, пытавшихся нанести авиационные удары по военным и гражданским объектам ливийской столицы. Это была наиболее масштабная операция террористических группировок ПНС, поддерживаемых Турцией, с использованием дронов за последнее время.