Минздрав сообщил, что в РФ живут около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями

Москва, 29 февраля. Около 16 тысяч человек с редкими заболеваниями живут в России. Соответствующие данные привели в пресс-службе Министерства здравоохранения РФ.

В документе указывается, что 7,5 тысяч из них — дети, а профильное ведомство выделило более 61 миллиарда рублей на обеспечение пациентов наиболее дорогими лекарствами в этом году. Об этом пишут РИА Новости.

«Что касается статистки, то согласно данным федерального регистра, в России около 15,8 тысячи человек с орфанными заболеваниями, в том числе 7,6 тысяч — дети», — подчеркивается в сообщении.

Также в сообщении Минздрава России отмечается, что пациенты с редкими заболеваниями обеспечиваются наиболее дорогими препаратами по 14 заболеваниям. Такая поддержка осуществляется на федеральном уровне. В ведомстве подчеркнули, что на данный момент в перечень редких или орфанных заболеваний включены 17 позиций. Для этих заболеваний существует патогенетическое лечение.

Специалисты Росстата ранее рассказали, что дети чаще всего страдают от заболеваний органов дыхания, в том числе гриппа и ОРВИ, в 2017 году эти болезни перенесли более 30 миллионов юных граждан России. Первое место среди детских заболеваний занимают грипп, ОРВИ и пневмония. На второй строчке по распространенности - травмы и отравления. В 2017 году от них пострадали около 2,6 миллиона детей в возрасте до 14 лет. На третьей позиции распространились инфекционные заболевания (1,7 миллиона случаев).