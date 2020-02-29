Роспотребнадзор призвал россиян максимально сократить поездки за рубеж

Москва, 29 февраля. Россиянам необходимо максимально сократить поездки за рубеж в качестве меры защиты от коронавируса. К этому призвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее мнению, сейчас — то время, когда не стоит выезжать из РФ.

«Нужно максимально сократить возможные, предполагавшиеся поездки за рубежи родной страны», — цитирует слова Поповой РИА Новости.

Глава Роспотребнадзора добавила, что в России, как и в других странах, нужно соблюдать базовые правила борьбы с распространением инфекции: соблюдать правила личной гигиены, держать в чистоте гаджеты, а при посещении мест массового скопления людей и при поездках в общественном транспорте носить маску. Попова добавила, что при малейшем недомогании нужно обратиться за помощью к врачам, ограничить контакты с близкими и питаться из отдельной посуды.

Ранее Анна Попова сообщила, что разработанную в России тест-систему для выявления коронавируса направят в Монголию.

Напомним, власти Китая сообщили во Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в конце 2019 года. Специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.