Макеева призвала к решительным действиям для освобождения социологов РФ из тюрьмы Ливии

Для России освободить и вернуть на родину граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, незаконно удерживаемых террористами из ПНС Ливии в тюрьме «Митига», — дело чести. Об этом заявила присоединившаяся к акции обозреватель Федерального агентства новостей, заместитель директора Центра геополитических экспертиз Наталья Макеева.

«Я пришла сюда, чтобы поддержать наших социологов. Абсурдность случившегося с ними просто не укладывается в голове! Люди приехали работать, исследовать ситуацию и были задержаны по бредовому обвинению. Такого просто не должно быть! Скоро год, как они незаконно находятся в заключении в тюрьме «Митига», и об их состоянии ничего неизвестно…» — констатировала она, напомнив, что такие страны, как США и Израиль, в аналогичных и даже более спорных ситуациях находят механизмы для облегчения участи либо освобождения своих граждан.

По мнению Макеевой, Россия должна последовательно отстаивать права своих граждан и свои государственные интересы.

«Россия — великая держава. У нее есть место в мире. Есть дипломатический вес, есть методы экономического и иного давления. Есть, в конце концов, спецслужбы и силы специальных операций. Освободить ребят — не только долг государства перед ними как перед российскими гражданами, но дело чести!» — уверена она.

Обозреватель ФАН также обратила внимание на двойные стандарты, ставшие привычным явлением в системе современных международных отношений.

«Представьте себе ситуацию, когда за решеткой за попытку изучить обстановку были бы брошены американские или европейские социологи? Да еще и оставались в заключении почти год… Да кто же такое потерпит?! Никто… Российское дипведомство в Ливии, вне всяких сомнений, должно вести себя куда более субъектно! Хватит бесконечно оглядываться на реакцию так называемого «международного сообщества!» 90-е давным-давно преодолены, Россия — полюс силы, а не страна без права слова! И наши граждане — часть великой страны, ее истории, ее цивилизационного пути, а не бесправные болванчики для битья и издевательств», — убеждена Наталья Макеева.

При этом она поддержала инициативу Фонда защиты национальных ценностей и его лидера Александра Малькевича о закреплении в Конституции РФ защиты российских граждан за рубежом.

«Думаю, эти поправки, после соответствующей юридической проработки, заслуживают своего места в Конституции РФ. Нет никаких сомнений, что российские дипломаты, опираясь на основной закон, будут иметь больше инструментов для защиты наших граждан, оказавшихся по той или иной причине в сложной ситуации за пределами РФ», — подчеркнула она.

Напомним, социологи, граждане России Максим Шугалей и Самер Суэйфан, являющиеся сотрудниками Фонда защиты национальных ценностей, были незаконно задержаны ПНС Ливии в мае 2019 года. С этого момента они без предъявления обвинения находятся в тюрьме «Митига», известной применением пыток и жестоким отношением к заключенным.

В связи с этим, а также рядом других аналогичных ситуаций ФЗНЦ в лице его руководителя Александра Малькевича выступил с инициативой внесения поправок в Конституцию РФ.

Поправки касаются статьи 61 основного закона РФ. Часть 3 обяжет органы госвласти РФ и дипломатические представительства «принимать все возможные меры по защите прав и охраняемых законом интересов» граждан России, находящихся за пределами страны. В предлагаемой четвертой части РФ «признает свое право применять любую силу для защиты жизни и собственности своих граждан за рубежом в тех случаях, когда страна пребывания не может или не желает предоставить им ту защиту, на которую они имеют право».