Министр МВД ПНС Фатхи Башага усиливает свои позиции в борьбе за лидерство в Триполи

«Министр внутренних дел» так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Фатхи Башага стремится усилить свое влияние в Триполи, ослабляя триполитанские банды и предоставляя боевикам Мисураты больше военных ресурсов и рычагов давления.

В условиях снижения уровня доходов от нефтетрафика и перенаправления финансовых потоков на оплату пребывающих через Турцию сирийских террористов позиции главаря ПНС Ливии Файеза Сарраджа как лидера триполитанских группировок серьезно пошатнулись. Ставленник бандформирований Мисураты Фатхи Башага, по всей видимости, вознамерился использовать условия «политической нестабильности» в ливийской столице в своих интересах, инициировав кампанию по разоружению боевиков в тылу. В ситуации разбиралось Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее «министр» рассказал о попытках дискредитировать органы безопасности ПНС и подорвать их работу — он заявил, что вооруженные формирования внедрились в разведывательные службы ПНС и используют их против органов безопасности. Кроме того, Башага отметил, что к ним не будет проявлено никакого снисхождения.

Первое, что бросается в глаза — это то, что «праведный гнев» министра внутренних дел ПНС направлен исключительно на триполитанские группировки, что послужило мотивом для ряда скандалов за последнюю неделю.

В результате боевики «ан-Наваси» в полном составе покинули позиции в столице и потребовали отставки «министра внутренних дел» ПНС Ливии, после чего подконтрольные Башаге турецкие наемники и вооруженные формирования напали на них.

Конфликт был улажен, но боевики «ан-Наваси» перестали пускать «министра» на свои позиции. Они обвинили его в безответственном поведении, потому что «его действия привели к расколу в рядах сил «Вулкана гнева» и возникновению разногласий», говорится в обращении «ан-Наваси».

Также Фатхи Башага вошел в открытый конфликт с зинтанской группировкой, а именно с их лидером Имадой Таралбуси, в результате которого министр выгнал командира одной из самых сильных группировок Триполи из своего кабинета.

Напомним, ранее во время своего визита на линию фронта на юге триполитании и встречи с лидерами бандформирований операции «Вулкан гнева» Фатхи Башага сделал громкое заявление, послужившее началу мятежа среди бандформирований Триполи против «министра внутренних дел».

«Тот, кто стоит в тылу и использует в своих интересах оружие, получает преимущество, сидя за местностью, где ежедневно сражаются люди на фронте. Это сравнимо с Хафтаром, но более опасное явление, потому что происходит за моей спиной. Что касается Хафтара, он идет с фронта, и противостоит мне лицом к лицу», — заявил министр МВД ПНС.

Т. е. он «обидел» триполитанские банды как минимум тем, что сравнил их с общим противником. Вслед за этим Башага попытался оправдаться за сказанное ранее.

«Офис генерального прокурора имеет право выдать ордер на арест подозреваемого сотрудника полиции, а министр внутренних дел снимает иммунитет с любого офицера. Однако некоторые воспользовались нашей борьбой с Хафтаром, пришли с тыла, проникли в разведку и попытались ее саботировать», — продолжил Башага.

Результатом развития новой политики «министра внутренних дел» по реализации собственных амбиций стала стихийная кампания со стороны боевиков, которые начали обнародовать не самые приятные факты биографии Фатхи Башаги и всячески выражать свое неприятие риторике главы «правоохранительного» ведомства.

Так боевики «Сил защиты Триполи» опубликовали видеообращение, адресованное самому «министру» — они осудили его публичные заявления после того, как бойцы не пустили министра в район Айн Зара в связи с неоднозначными высказываниями Башаги о вооруженных группировках, которые используют оружие в тылу в собственных интересах. По мнению боевиков «Сил защиты Триполи», своими словами Башага подстрекает людей в Триполи к мятежу, «так как расценивают его заявления как адресованный им призыв оставить направление Салах ад-Дин».

Позже в сети был опубликован документ из «правоохранительного» ведомства ПНС, согласно которому сам «министр» и некоторые лидеры вооруженных формирований Правительства национального согласия являются участниками коррупционной схемы с оборотом 56 миллионов ливийских динаров. В тексте перечислены предложения замминистра Мухаммада Шаибани Мархани с возможными способами «распила» средств между организациями, которые «прекратили поставки из-за задержки взносов».

После конфликта «министра внутренних дел» с триполитанскими бандами Башага использовал опубликованный документ в целях устранения некоторых полевых командиров. Например, таким образом брат командира так называемого «аппарата госбезопасности» Абдалла Тарабулси был обвинен в коррупции.

Однако это не единственный «грешок», которым «министр» прославился в батальоне «Сил защиты Триполи» — один из охранников следственного изолятора, контролируемого «Абу Салимом», рассказал о ходе одного из визитов главы «правоохранительного» ведомства. По его словам, Фатхи Башага в тот день попросил его привести нескольких заключенных, молодых мужчин. После «осмотра» Башага выбрал одного из них, несовершеннолетнего, и приказал доставить юношу в комнату для допросов, оставшись с ним наедине на несколько часов. Из камеры доносились крики, однако самого «министра» слышно не было, и потому в ситуацию никто не вмешался. После встречи с «министром внутренних дел» охранники изолятора забрали обнаженного юношу с переломанными ногами и ранами по всему телу — он скончался в течение следующих суток.

Параллельно скандалам, связанным с триполитанскими группировками, которые Фатхи Башага всяческими доступными способами ослаблял и принижал, положение бандформирований Мисураты значительно усилилось — это является его основной целью, ведь именно на группировки Мисураты Фатхи Башага опирается в военном и политическом плане. Их усиление крайне важно для противостояния Файезу Сарраджу в условиях шаткой «политики» в Триполи. «Министр» делает ставку на собственный клан, усиливая бригады Мисураты и лелея свои политические амбиции.