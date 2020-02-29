Очевидец рассказал о подробности происшествия на вечеринке блогера Диденко в Москве

Москва, 29 февраля. Очевидец трагедии на дне рождения популярного блогера Екатерины Диденко, произошедшего в московском банном комплексе, рассказал обстоятельства случившегося происшествия.

По словам мужчины, он отдыхал в соседнем зале. Он обратил особое внимание на то, что в банном комплексе был неприятный запах.

«Выхожу — в коридоре лежат люди, много людей, баллончики вдыхают. Дышат раз в полчаса. Что произошло, сам не понимаю», — цитирует слова очевидца телеканал РЕН ТВ.

Как напоминает «Вечерняя Москва», во время празднования дня рождения Instagram-блогера Екатерины Диденко произошла трагедия, несколько человек получили смертельные химические ожоги. Супруг виновницы торжества высыпал в бассейн 25 кг сухого льда, что стало причиной ожогов у гостей, отмечает «ФедералПресс».

По данным следствия, у жертв трагедии диагностирован отек легких, вызванный испарениями диоксида углерода. Он выделился в результате реакции сухого льда с водой. Такие пары могут вызывать удушье, они чаще всего используются для охлаждения пищевых продуктов при их транспортировке и хранении.

Корреспондент ФАН работает на месте событий. В настоящее время проводится проверка и выясняются все обстоятельства случившегося, возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, пишут «Известия».

Эксперт-химик Андрей Зайцев в беседе с Федеральным агентством новостей предположил, что мужу Диденко по ошибке продали средство для дым-машин на сценах. По его словам, 25 кг сухого льда — это примерно 25 кг углекислого газа. С точки зрения эксперта, этого мало, чтобы моментально потерять сознание.

В Сети появилась видеозапись с празднования дня рождения блогера «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко. Видео со злополучной вечеринки разместила сама девушка у себя в «сторис» Instagram. На кадрах видно, как произносятся тосты в честь именинницы. Все веселятся и делают совместные фотографии.