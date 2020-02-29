Врачи рассказали о влиянии на организм стакана воды с лимоном натощак

Нью-Дели, 29 февраля. Вода с лимоном имеет много полезных свойств для организма, в частности, помогает поддерживать общее здоровье и снижать вес. Об этом сообщает портал The Health Site.

Сегодня лимонную воду нередко советуют пить диетологи, чтобы помочь пациентам в борьбе с лишним весом. Однако на деле она дает человеку намного больше пользы.

Чтобы эффект от подкисленной жидкости был сильнее, специалисты советуют пить ее с утра натощак. Что касается пропорций, они рекомендуют выжимать сок одного лимона на стакан теплой воды. По словам медиков, улучшение состояния можно будет почувствовать уже после нескольких дней такого утреннего ритуала.

Врачи объясняют, что ежедневная привычка выпивать стакан воды с лимоном на пустой желудок поможет, прежде всего, терять лишние килограммы за счет ускорения процесса метаболизма. Также она урегулирует натуральные движения кишечника.

Кроме того, благодаря большому количеству витамина С, такая вода хорошо укрепит иммунную систему, а также защитит здоровье печени, поскольку обладает свойством детоксикации, способствуя вымыванию токсинов из организма.

Еще одним плюсом лимонной воды станет смягчение боли в суставах, которое со временем произойдет из-за множества витаминов и минералов, содержащихся в напитке.

Вода с лимоном по утрам будет особенно кстати во время зимнего и весеннего сезона простуд. Ранее эксперты Роскачества назвали способы, которые помогут избежать вирусов или быстро справиться с ними. По их словам, для профилактики подходят практически любые доступные продукты, которые почти всегда «под рукой», в том числе, богатые витамином C — лимоны, апельсины, шиповник, черная смородина и облепиха.