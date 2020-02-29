Российскую тест-систему для выявления коронавируса отправят в Монголию

Москва, 29 февраля. Разработанную в России тест-систему для выявления коронавируса направят в Монголию по запросу властей государства. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Она рассказала, что российская система тестирования также была направлена в КНДР по запросу властей страны.

«В понедельник [эти системы], по состоявшемуся отработанному запросу вместе с министерством иностранных дел, будут направлены в Монголию», — цитирует слова Поповой ТАСС.

По словам главы Роспотребнадзора, количества производимых в России тест-систем достаточно не только для обеспечения ими РФ, но и для поставок в другие государства.

Ранее стало известно, что богатейшие люди мира за минувшую неделю потеряли почти 450 миллиардов долларов из-за распространения коронавируса, негативно сказавшегося на фондовых рынках.

Напомним, власти Китая проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестного заболевания в городе Ухань. Позже специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса, который получил официальное название COVID-19. Всемирная организация здравоохранения признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.