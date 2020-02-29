Роспотребнадзор проверяет пассажиров международных рейсов на симптомы коронавируса

Москва, 29 февраля. Прибывающие в Россию пассажиры проходят проверку на наличие симптомов нового типа коронавируса. Соответствующее заявление сделала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, пассажиров международных рейсов досматривают теплометрическим контролем с 31 декабря 2019 года — с того момента, «как было объявлено о возникающих рисках китайской стороной». Анна Попова пояснила, что за указанный период более трех миллионов человек были досмотрены.

«Из них не больше 15% — это граждане КНР, остальные — это граждане разных стран, потому что мы досматриваем все международные рейсы и делаем это по сегодняшний день», — подчеркнула Анна Попова.

Она заметила, что РФ — одна из первых стран, которая приняла меры оперативного характера по борьбе с распространением китайского коронавируса. Терминал F аэропорта «Шереметьево» оборудовали специальные условия для досмотра пассажиров и проведения обследований, рассказала Попова. Кроме того, по ее словам, организована выдача предупреждений о необходимости помещения под карантин.

«Таким образом, терминал F сегодня становится такими специальными воротами страны», — сказала глава Роспотребнадзора, заметив, что пассажиры, которые прилетают из стран, авиасообщение с которыми ограничено из-за инфекции, будут выходить через терминал F.

Там, как подчеркнула Анна Попова, «все уже хорошо подготовлено и организовано для того, чтобы отработать снижение рисков при пересечении границы пассажирами из неблагополучных по названной инфекции стран».

В Китае в конце прошлого года была зафиксирована вспышка неизвестной пневмонии, вызванной новым типом коронавируса. Среди симптомов у заболевших: высокая температура, поражение легких, чувство сдавленности в груди, общая усталость, кашель с небольшим выделением мокроты. Всемирная организация здравоохранения дала официальное название вирусу — COVID-19.

Напомним, бразильские ученые расшифровали и представили профессиональному сообществу геном нового типа китайского коронавируса, обнаруженного у соотечественника. Об этом говорится в публикации, размещенной на сайте Института Адольфу Лутца — национальной исследовательской лаборатории Минздрава Бразилии. С точки зрения исследователей, данные о полном строении геномов могут быть полезны на практике.