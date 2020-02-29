Варфоломей намерен провести общеправославную встречу

Москва, 29 февраля. Патриарх Константинопольский Варфоломей планирует провести общеправославную встречу по образцу той, которая ранее состоялась в Иордании. Об этом заявил источник в церковных кругах.

В Иордании 26 февраля прошла межправославная встреча, инициатором которой выступил Иерусалимский патриарх Феофил. В мероприятии приняли участие патриархи Московский Кирилл, Сербский Ириней во главе своих делегаций, предстоятель Церкви Чешских земель и Словакии митрополит Ростислав, а также делегации от Румынской и Польской церквей. Иерусалимский патриарх Феофил предложил предстоятелям поместных церквей провести встречу, чтобы обсудить возможное решение проблемы раскола в православном мире. Как сообщил источник РИА Новости, сейчас Константинопольский патриарх Варфоломей созывает синод патриархии, чтобы обсудить итоги встречи в Аммане и ситуацию в православии.

«Трехдневный синод патриархии решит вопрос о созыве общеправославной встречи с вопросом о ситуации в православии. Название будет такое же, как в Аммане», — сказал собеседник агентства.

Он добавил: Варфоломей обеспокоен, что встреча в Иордании прошла без него. После великого раскола 1054 года между православием и католичеством это первый синтаксис, в котором приняла участие большая часть православия без Константинополя.

«Это очень беспокоит Константинополь», — сказал источник.

По его словам, на общеправославную встречу Варфоломей планирует пригласить 15 церквей, в том числе главу неканонической «новой церкви» Украины (ПЦУ) Епифания Думенко.

Напомним, в конце 2018 года в Киеве состоялся собор, где была образована новая неканоническая структура — «Православная церковь Украины» (ПЦУ). Она была сформирована в результате слияния двух раскольничьих церквей — УПЦ КП под руководством Денисенко и Украинской автокефальной православной церкви. Патриарх Константинопольский Варфоломей выдал ПЦУ томос об автокефалии, однако фактически «Православная церковь Украины» оказалась полностью зависимой от Константинополя. Единственной канонической церковью на Украине остается Украинская православная церковь Московского патриархата.