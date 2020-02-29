Бразильские ученые расшифровали геном коронавируса, выявленного у соотечественника

Рио-де-Жанейро, 29 февраля. Бразильские ученые расшифровали и представили профессиональному сообществу геном нового типа коронавируса, обнаруженного у соотечественника. Об этом говорится в публикации, размещенной на сайте Института Адольфу Лутца — национальной исследовательской лаборатории Минздрава Бразилии.

Специалисты лаборатории совместно с коллегами из Института тропической медицины Университета Сан-Паулу и британского Оксфордского университета получили результаты дешифровки уже после 48 часов с момента подтверждения первого случая заболевания в латиноамериканском регионе. Накануне их представили для ознакомления и обсуждения на профильном портале virological.org.

Исследователи полагают, что данные о полном строении геномов могут быть полезны на практике. Например, использоваться при разработке вакцин и диагностических тестов.

Кроме того, они имеют важное значение для понимания динамики распространения вируса и определения мутаций, которые способны привести к изменениям во время течения вызванных им заболеваний.

Первый случай коронавируса в Бразилии был официально подтвержден государственным Минздравом 26 февраля. Инфицированным стал 61-летний пациент, который прибыл в Сан-Паулу из Италии, где в настоящее время наблюдается всплеск заболеваемости.

По данным ведомства, под подозрением находятся 180 человек. Все они либо сами недавно вернулись из стран, где зафиксированы случаи заболевания, либо контактировали с теми, кто побывал в них. Наибольшее число «подозреваемых» в штатах Сан-Паулу (66) и Риу-Гранди-ду-Сул (27).

Минздрав Бразилии не стал отменять карнавал в Рио-де-Жанейро из-за коронавируса, и событие состоялось в конце февраля.