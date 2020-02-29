ГОСТ для разливной воды с 1 марта начнет действовать в России

Москва, 29 февраля. ГОСТ для реализации питьевой воды в розлив вступит в силу в России с 1 марта. Об этом рассказали в пресс-службе Росстандарта.

Речь идет о воде в специальных автоматах, из которых можно набирать жидкость в собственную тару.

Такие аппараты эксперты условно разделяют на два вида: для реализации привозной воды (из артезианских скважин, например) и для воды из системы централизованного водоснабжения после дополнительной обработки.

Новый стандарт определяет требования и правила к производству разливной воды, а также ее транспортировке, реализации в автоматах и последующему контролю ее качества, сообщает RT. Его применение является добровольным.

Среди требований ГОСТа указано, что питьевая вода в автоматах не должна содержать сахар, каки-либо подсластители и иные ароматизаторы и пищевые вещества, кроме минеральных солей.

Кроме того, сами аппараты должны быть расположены в удобном месте и отображать всю информацию о воде, в том числе ее состав, цену, дату розлива, срок годности и производителя. Предполагается, что эти данные могут быть указаны, например, на специальном дисплее.

Также стандарт устанавливает регулярную проверку исправности и чистоты автомата его продавцом.

В Ассоциации производителей питьевой воды в розлив, которая и стала инициатором разработки данного ГОСТа, объяснили, что стандарт был создан, поскольку ранее в отечественном законодательстве не существовало единых требований к производству и реализации разливной воды.

«В России такой подход к потреблению питьевой воды существует уже более 15 лет. За последние годы вода в розлив стала популярна во многих регионах страны. По разным оценкам, количество таких автоматов в России составляет от 10 до 15 тысяч», — рассказали в ассоциации.

В организации также отметили, что при возникновении локальных ЧС автоматы смогут служить резервным источником чистой питьевой воды, а при обычных условиях делают потребление жидкости экономичным и позволяют сократить количество пластикового мусора.