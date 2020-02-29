В Москве госпитализировали 5 человек, общавшихся с больным коронавирусом иранцем

Москва, 29 февраля. Пять москвичей, контактировавших с больным коронавирусом иранцем, находившегося в российской столице транзитом, были госпитализированы в инфекционную больницу. Подозрения на COVID-19 у них не подтвердились, сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусом.

Отмечается, что 26 февраля транзитным рейсом из Тегерана в Шанхай через аэропорт «Шереметьево» летел гражданин Ирана. По прибытию в Китай, у него был обнаружен коронавирус. Согласно информации оперативного штаба по мониторингу, во время пересадки между рейсами пассажир находился в терминале D.

«Определены лица, имевшие близкий контакт с зараженным, а также установлено их местонахождение. Трое покинули территорию РФ, пять человек госпитализированы в инфекционную больницу №1», — сообщает штаб.

Сообщается, что каждому пациенту с коронавирусом провели полный комплекс лечебно-диагностических процедур, у них взяли пробы для анализов, показавшие отрицательный результат.

«В Москве отсутствуют случаи коронавирусной инфекции», — отмечается в штабе.

Ранее сообщалось, что первый случай заражения коронавирусом COVID-19 зафиксирован на территории Великобритании, всего на территории королевства находятся 20 инфицированных.