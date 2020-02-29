Богатейшие люди мира потеряли за неделю 444 млрд долларов из-за коронавируса

Нью-Йорк, 29 февраля. Богатейшие люди мира за неделю потеряли 444 миллиарда долларов из-за распространения коронавируса, негативно повлиявшего на фондовые рынки. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Отмечается, что суммарное состояние 500 самых богатых людей мира сократилось на 444 миллиарда долларов.

«Коронавирус продолжал распространяться и распространять страх, разрушая рынки акций по всему миру. Индекс Dow Jones Industrial Average упал более чем на 12%, что стало крупнейшим пятидневным падением со времени финансового кризиса 2008 года», — передает агентство.

По данным источников, наибольшие финансовые потери понесли три богатейших человека в мире. Речь идет о главе компании Amazon Джеффе Безосе, соучредителе корпорации Microsoft Билле Гейтсе, а также президенте группы компаний LVMH Бернаре Арно. Их суммарное состояние сократилось примерно на 30 миллиардов долларов.

Убытки понес и глава Tesla Илон Маск. За неделю его финансовые потери составили девять миллиардов долларов из-за падения акций компании. Основатель Facebook Марк Цукерберг потерял более 6,5 миллиарда долларов.

Напомним, биржи Европы и США обрушились на фоне паники вокруг распространения коронавируса.

Пекин в конце 2019 года проинформировал Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестного заболевания в городе Ухань. Позже специалисты выяснили, что возбудителем болезни является новый тип коронавируса, который получил официальное название COVID-19. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.