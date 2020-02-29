Финляндия может создать особую зону с Петербургом и отменить визы

Хельсинки, 29 февраля. Санкт-Петербург, Ленинградскую область и Юго-Восточную Финляндию предложили объединить в особую экономическую зону. С данной инициативой выступил глава финского города Савонлинна Янне Лайне.

Согласно задумке финского политика, в особой экономической зоне будет предусмотрено свободное передвижение капитала, товаров и услуг. Отмечается, что статус особой зоны позволяет вводить безвизовые поездки населения в пределах приграничных регионов. По мнению финских чиновников, данное решение поможет развивать приграничный бизнес, в частности туризм. Хельсинки намерены развивать регион Сайменской водной системы. Согласно прогнозам, меры по развитию туризма увеличат поток посетителей страны почти на 30% в ближайшие три года.

«Нам всем было бы выгодно и удобно в рамках особой экономической зоны», — подчеркнул Янне Лайне.

Согласно предварительным подсчетам, на организацию особой экономической зоны понадобится не менее 80 млн евро. Деньги на реализацию проекта могут выделить уже в текущем году.

Данную идею Янне Лайне озвучил во время круглого столе, состоявшегося в Санкт-Петербурге на прошлой неделе. Мэр Савонлинны отмечает, что данное предложение еще будет обсуждаться и дополняться.

Ранее губернатор Петербурга Александр Беглов сообщил об улучшении экономического партнерства с Финляндией. В прошлом году товарооборот между Северной столицей и Хельсинки вырос до 1,5 млрд долларов. Это на больше, чем годом ранее. Отмечается, что Финляндия находится на 7 месте в рейтинге торговых партнеров Санкт-Петербурга.