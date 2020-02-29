Беженцы рассказали о бесчинствах боевиков в Идлибской зоне деэскалации

Дамаск, 29 февраля. Выходящие из Идлибской зоны деэскалации на подконтрольную сирийскому правительству территорию мирные жители рассказали о бесчинствах боевиков.

Занятые боевиками поселения в Идлибской зоне деэскалации смогли покинуть через гуманитарный коридор несколько десятков мужчин. Беженцы взяли с собой только легкие вещи и документы. Остальное имущество террористы вывезти не разрешили.

«Там очень плохо — нам не дают спокойно жить, отбирают деньги, забирают дома, мебель. В любой момент могут посадить в тюрьму, если попытаемся возразить», — цитирует одного из беженцев Фаузи Эльхаджа Джамала РИА Новости.

По данным агентства, эти беженцы смогли вывезти семьи до обострения в Идлибской зоне деэскалации. Мирные жители, как правило, стремятся в Алеппо, так как там есть жилье и работа, можно найти возможность устроить детей в школу. Однако боевики не выпускали взрослых мужчин, которых старались вынудить вступить в свои ряды.

Ранее СМИ сообщили, за что жители Сирии попадали в тюрьмы террористов.