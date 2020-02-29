Трое погибли на вечеринке блогера Екатерины Диденко в Москве. События дня. ФАН-ТВ

Трое погибли в Москве на вечеринке известного блогера Трагедией обернулась праздничная вечеринка в Москве. Три человека погибли в одном из банных клубов столицы. Причиной смерти, по предварительным данным, стал отек легких — гости вечеринки высыпали 25 кг сухого льда в бассейн с водой. Выделился углекислый газ, которым они и надышались. Инцидент произошел в бане «Девятый вал» на Коломенском проезде. Информацию с места событий передает корреспондент ФАН. Выяснилось, что компания из 18 человек отмечала здесь день рождения известного блогера Екатерины Диденко. В Instagram, где у девушки свыше миллиона подписчиков, она рассказывает о лекарствах. Однако последние записи в соцсети посвящены как раз празднику: на этих кадрах ничто не предвещает беды, гости танцуют и веселятся. На этом публикации в блоге закончились, а в СМИ появились новости о страшной трагедии. К слову, сама Диденко осталась жива, но вот ее муж, по предварительным данным, скончался в реанимации. Следственный комитет возбудил по факту ЧП уголовное дело.

Жертвами ДТП в Свердовской области стали пять человек Еще одна трагедия случилась уже в Свердловской области. Там пятеро человек погибли и еще один пострадал во время ДТП с участием двух авто. На трассе недалеко от поселка Косулино столкнулись Ford Focus и ВАЗ-2112. В распоряжении ФАН появились фото с места событий. По предварительным данным, все погибшие находились в отечественном авто, в то время как водитель иномарки был госпитализирован. Сейчас оперативники устанавливают личности жертв. Что стало причиной ДТП, пока не уточняется.

Постпред России в ООН оценил ситуацию в Идлибе Правительственная армия Сирии имеет полное право отвечать на атаки террористов в Идлибе. Об этом заявил постпред России в ООН Василий Небензя. Он подчеркнул, что операцию против боевиков сирийские войска ведут на своей суверенной территории и не нарушают резолюций Совбеза ООН. Дело в том, что террористы, окопавшиеся в регионе, стали все чаще нападать на мирных жителей. Но за последнее время и без того напряженная обстановка еще сильнее ухудшилась. Напомним, что ранее о гибели 33 своих военных в Идлибе заявила Турция, чьи силы также расположены в регионе. Они попали под обстрел сирийской армии в зоне, в которой вообще не должны были находиться.