В Сети появилось видео с вечеринки блогера Диденко, на которой погибли трое человек

Москва, 29 февраля. В Интернете появилась видеозапись с празднования дня рождения блогера «аптечного ревизорро» Екатерины Диденко, во время которого погибли три человека. Кадры со злополучной вечеринки разместила сама Диденко у себя в «сторис» Instagram.

На кадрах, снятых самой блогером видно, как произносятся тосты в честь именинницы. Все веселятся, поздравляют ее и делают фотографии.

Напомним, что в ходе празднования супруг блогера Валентин высыпал в бассейн 25 кг сухого льда, что привело к химическим ожогам и отеку легких у гостей. В результате мужчина скончался в реанимации. Также погибли еще двое посетителей вечеринки, находившихся в тот момент в бассейне.

Отмечается, что по факту инцидента открыто уголовное производство.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео с места гибели людей в банном комплексе, где произошла трагедия, а также кадры вывоза тел.