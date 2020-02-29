Маск назвал беспилотные истребители «убийцами» F-35

Вашингтон, 29 февраля. Гендиректор Tesla и основатель аэрокосмической компании SpaceX Илон Маск рассказал о преимуществах дистанционно управляемого беспилотного истребителя перед F-35. Мнением изобретатель поделился в своем микроблоге Twitter.

Маск прокомментировал пост журналистки издания Aviation Week Ли Хадсон, которая привела сделанное на военном симпозиуме высказывание изобретателя о необходимости альтернативы малозаметному многофункциональному истребителю-бомбардировщику пятого поколения F-35.

«Конкурентом должен быть беспилотный истребитель, дистанционно управляемый человеком, но его маневры дополняются автономией. У F-35 не было бы никаких шансов против него», — подчеркнул Маск.

Издание Defense News также сообщило, что отвечая на симпозиуме на вопрос о своих идеях в области войны в воздухе Маск заявил, что «эра истребителей миновала» и будущее в этой сфере останется за беспилотниками.

F-35 производства компании Lockheed Martin принят на вооружение ВВС США в 2015 году. Ожидается, что он станет основным истребителем американских Военно-воздушных сил до середины столетия. На создание F-35 было потрачено 1,4 триллиона долларов, что делает его самым дорогим самолетом в истории.

Ранее газета «Известия» сообщила, что Польша подписала договор о покупке у США 32 истребителей F-35 вместе с логистическими и учебными пакетами за 4,6 миллиарда долларов. В состав логистического пакета входит восемь тренажеров, запасные части, информационная система управления эксплуатацией, оборудование, необходимое для наземного обслуживания самолетов.