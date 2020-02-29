Писатель Иванов подверг критике Эллроя, нелицеприятно высказавшегося о Достоевском

Москва, 29 февраля. Российский писатель и автор романа «Географ глобус пропил» Алексей Иванов подверг критике американского коллегу Джеймса Эллроя за грубую оценку произведений Федора Достоевского.

Иванов заявил, что высказывания подобного рода выставляют не в лучшем свете Эллроя, не имеющего права так высказываться о классике мировой литературе. При этом российский автор признал, что творчество Достоевского дается нелегко читателям любых национальностей.

«Это личные тараканы этого американского писателя, которые не делают ему чести», — говорит Иванов.

Напомним, что недавно писатель Джеймс Эллрой, рассуждая о романе Федора Достоевского «Преступление и наказание», назвал его «русским ***» (чушью). Как отметил американский литератор, он несколько раз пытался осилить произведение, но так и не смог закончить, что в итоге и повлияло на его оценку книги.

Заявление американского литератора прокомментировал и российский писатель-фантаст Сергей Лукьяненко. Он считает, что несмотря на преклонный возраст (ему 71 год), Эллрой еще не дорос до классической литературы. По мнению Лукьяненко, это нормально, что американец не смог переварить Достоевского. Он подчеркнул, что многие дорастают до классических произведений лишь в глубокой старости, передает «Газета.ру».

Ранее слова Эллроя прокомментировал цитатой Фаины Раневской известный интеллектуал и публицист Анатолий Вассерман.

Джеймс Эллрой обрел известность благодаря детективным романам «Секреты Лос-Анджелеса» и «Черная орхидея». По мотивам его произведений снято несколько фильмов.