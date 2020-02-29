Тимошенко заявила, что Нацбанк целенаправленно уничтожает Украину

Киев, 29 февраля. Глава украинской партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко раскритиковала правительство Украины из-за падения промышленности в государстве.

Украинский оппозиционер обратила внимание на более чем 20% падение производства после прихода к власти Владимира Зеленского.

«Что такое 20,4%? Это пятая часть производства грохнулась за считанные месяцы. За 9 месяцев», — отметила Тимошенко.

Она утверждает, что власти должны были найти причины такого резкого обвала, но в итоге так и не сделали этого. Тимошенко убеждена, что правительство просто не заинтересовано в решении таких проблем. Политик считает, что украинская промышленность находится в глубоком кризисе из-за низкой монетизации экономики. Экс-премьер Украины предполагает, что это было достигнуто целенаправленно.

«Нашу экономику сознательно, планово и профессионально оставили без денег. Это сознательная, спланированная политика уничтожения нашей страны», — заявила Юлия Тимошенко.

По ее мнению, исполнителем данной политики является Национальный банк Украины. Она напомнила, что еще со времен управления страной Порошенко, Нацбанк находится под внешним руководством.

«Там нет украинской стратегии, нет украинской системы интересов, там просто есть сознательная политика уничтожения страны», — констатировала Тимошенко.

Ранее лидер партии «Батькивщина» выступила против легализации «легких» наркотиков и проституции на Украине. Тимошенко отмечает, что легализация «легких» наркотиков представляет собой «экономическое и духовное уничтожение». При этом она призвала не путать наркоманию и применение наркотических препаратов в медицинских целях.