Россиянка получила пожизненный срок в Швейцарии

Цюрих, 29 февраля. Уроженка Екатеринбурга Елена Панова осуждена в Швейцарии на пожизненный срок за причастность к убийству местной жительницы.

Россиянка переехала в Швейцарию с двумя дочерями к местному жителю Серджио Джуссани, с которым познакомилась в Интернете. Пара поженилась. Однако вскоре россиянка узнала, что у супруга есть долги перед банком и обязательства по выплате алиментов сыну и бывшей жене, которую вскоре нашли мертвой.

Полиция признала, что женщина покончила жизнь самоубийством. Однако после избиения супругом в 2018 году Панова вызвала полицию. В доме Джуссани полицейские нашли целый арсенал незарегистрированного оружия. На мужчину завели уголовное дело. Но во время следствия мужчина признался в убийстве бывшей жены и заявил, что преступление спланировала Панова.

Адвокат россиянки Георгий Багратион отметил, что мужчине сообщили о новом возлюбленном Пановой, после чего Джуссани из ревности стал давать показания на супругу. В качестве доказательства в суде также были использованы фрагменты переписки россиянки с подругой. По словам защитника, фразы Пановой были вырваны из контекста.

В результате Джуссани приговорили к 16 годам лишения свободы, а россиянка получила пожизненный срок. Адвокат Пановой заявил, что суд пересмотрит приговор. По его словам, сторона защиты предоставила в Апелляционный суд неопровержимое алиби.